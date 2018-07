Führungswechsel bei der Neustädter Caritas

NEUSTADT/AISCH - Geschäftsführer Gerhard Behr-Rößler wurde von Caritas-Diözesandirektor Gerhard Öhlein in den Ruhestand verabschiedet. Florian Oberle wurde zum neuen Geschäftsführenden Vorstand ernannt.

Geschäftsführer Gerhard Behr Rößler wurde von der Caritas-Vorsitzenden Sabine Herderich (v. l.) und Diözesandirektor Gerhard Öhlein (r.) in den Ruhestand verabschiedet, sein Nachfolger Florian Oberle mit der Ernennungsurkunde ausgestattet. © Harald Munzinger



Mit und für Menschen zu arbeiten, sei das Hauptmotiv seiner Berufswahl gewesen, erklärte Gerhard Behr-Rößler mit dem Fazit, dass sich dieses mit dem Caritas-Leitsatz "Not sehen – handeln" bestens umsetzen gelassen habe. Dass er dies mit Leidenschaft getan habe und auf das in 24 Jahren Geleistete stolz sein könne, kam in allen Abschieds- und Dankesworten zum Ausdruck. Sich mit großem Einsatz für die Caritas stark gemacht, dabei hohe Verantwortung getragen zu haben und stets ein konstruktiver Gesprächspartner gewesen zu sein, würdigte Landrat Helmut Weiß sein Wirken für vielfältige Freiwilligendienste und Betreuungsangebote. Als Mensch, der im Detail gearbeitet und Not konkret gesehen und auch schwierige Entscheidungen zu treffen gehabt habe, beschrieb ihn Dekan Markus Schürrer.

Werdegang des ehemaligen Caritas-Direktors

Diözesandirektor Öhlein ging auf das Studium der Sozialpädagogik und die ersten beruflichen Erfahrungen von Gerhard Behr-Rößler in einer Einrichtung für psychisch Kranke ein, die er schließlich leitete, ehe er vom Erlanger zum damaligen Caritasverband Neustadt/Aisch wechselte. Lang sollte die Liste sein, was hier in 24 Dienstjahren als Geschäftsführer geleistet wurde. Angefangen von der Konsolidierung und Zusammenlegung der beiden Sozialstationen oder der Fusion der Caritasverbände im Landkreis über die Einführung des Freiwilligen Sozialen Schuljahres, den Aufbau der Möbelbörse, die Mitgründung des Vereins "Iss was - Aischgründer Tafel" oder den Aufbau des Mehrgenerationenhauses bis zu Aktivitäten wie Babysitterdienste, Leihgroßeltern oder das Freiwilligenzentrum.

Wirken mit Beharrlichkeit und Ausdauer

Öhlein nannte ferner Behr-Rößlers Einsatz für die Tagespflege in Emskirchen und das tatkräftige Mitwirken am seniorenpolitischen Gesamtkonzept der Gemeinde, die Modernisierung des Maximilian Kolbe-Altenheimes in Scheinfeld oder die Errichtung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für Senioren mit Demenz, die erst kürzlich in Emskirchen eröffnet wurde. Behr Rößler sei ein unkompliziert erreichbarer Chef mit einem stets offenen Ohr für die Mitarbeiter gewesen, sowie ein Vorgesetzter und Mensch, der sich durch seine große Verlässlichkeit auszeichnete. Eine seiner bemerkenswerten Eigenschaften sei seine Beharrlichkeit und Ausdauer gewesen, wenn es neue Projekte und Ideen umzusetzen gegolten habe, was Öhlein damit belegtem dass kaum ein Quartal ohne Antrag zur Mitfinanzierung vergangen sei.

Die vielfältigen Verdienste des nun scheidenden Geschäftsführers wurden schon mit der silbernen und goldenen Verdienstnadel des Deutschen Caritasverbandes gewürdigt. Diözesandirektor Öhlein brachte sie auch mit einer Dankurkunde "für jahrzehntelange erfolgreiche Mitarbeit" zum Ausdruck. Der Titel des dazu überreichten Buches über die Geschichte der Caritas "Helfen macht nicht ärmer" konnte auch für Behr Rößlers Berufsleben stehen, auf das auch Caritas-Kreisvorsitzende Sabine Herderich mit dem Dank für die ausgezeichnete Zusammenarbeit skizzierte oder auch für den Aufsichtsrat Klaus Gimperlein für das sehr vertrauensvolle Zusammenwirken mit dem pragmatisch handelnden und Kooperationen offenen Geschäftsführer.

Auch dessen analytisches und konzeptionelles Denken kam neben seiner Bescheidenheit und den kommunikativen Fähigkeiten eines Menschen zur Sprache, der "für Jeden ein Wort hat". Seine engagierte Integrationsarbeit sowohl für Übersiedler aus Russland wie aktuell für Flüchtlinge wusste Emskirchens Bürgermeister Harald Kempe am Rande der Feststunde besonders zu schätzen. Hier sei Gerhard Behr Rößler viel zu verdanken.

Mit Strukturen sozialer Arbeit vertraut

Die Nachfolge tritt Florian Oberle an, der nach dem Studium der Wirtschaftspädagogik mit dem Abschluss als Diplom-Handelslehrer an der Universität Münster ein weiteres Studium mit dem Magister in Theologie absolvierte. Da er schon berufliche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen erworben habe, aus der Region komme und deren Menschen kenne, war Diözesandirektor Öhlein froh, dass man Florian Oberle für die Leitung des Kreiscaritasverbandes gewinnen konnte. Er kenne die Strukturen in der sozialen Arbeit, wisse die richtigen Schwerpunkte zu setzen, sei ein Mensch mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen und besitze mit umfangreichen Erfahrungen "Verhandlungsgeschick und Konsequenz, seine gesteckten Ziele zu erreichen".

Dass er sich für manches soziale Projekt kräftig abstrampeln musste, mag Behr Rößler das originelle Rad erinnern, das er zum Abschied erhielt. © Harald Munzinger



Öhlein zeigte sich überzeugt, dass Oberle seine Aufgabe als Geschäftsführer "sicher und souverän meistern" werde, wenn er das Lenkrad nach einführender Tandemfahrt von Behr Rößler übernehmen wird. Der wechselt dann auf das "Rentner-Rad", um als leidenschaftlicher Biker Albanien anzusteuern. Dass ihn auch beim Hobby Beharrlichkeit und Ausdauer prägen, bewies er schon bei einer Radtour von St. Petersburg nach Moskau. Ein originelles kleines Rad mit sichtlich schon langer Geschichte, das ihm Vorsitzende Herderich von der Belegschaft überreichte, dürfte eher als Erinnerungsstück dienen, dass sich Gerhard Behr Rößler oft für ehrgeizige soziale Projekte kräftig abstrampeln musste. Bei einem afrikanischen Büfett konnten dazu im großen Gästekreis im katholischen Gemeindezentrum wohl nach manch eine Episode ausgetauscht werden. Dorothea Hübner sorgte als Songwriterin und Pianistin für eine bewegende Rückschau.

Harald J. Munzinger