Fundierte Ausbildung abgeschlossen

NEUSTADT/AISCH - ie erfuhren eine fundierte Ausbildung in der Kreisverwaltung und schlossen sie mit Erfolg ab. Nun überreichte ihnen Landrat Helmut Weiß die Abschlusszeugnisse.

Ausbildungsleiterin Sandra Datz entließ ihre Schützlinge Thomas Mandel, Lea Würsching, Lukas Lunz, Samana Wendel mit Landrat Helmut Weiß (v. l.) ins „richtige Berufsleben“. © Landratsamt



Erleichterung und Freude war den Gesichtern von Lukas Lunz, Thomas Mandel, Samana Wendel und Lea Würsching abzulesen. Drei Jahre durchliefen sie die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten im Landratsamt Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Landrat Weiß würdigte bei der Übergabe der Abschlusszeugnisse ihre hervorragenden Leistungen. Ausbildungsleiterin Sandra Datz war stolz auf das Erreichte und entließ ihre Schützlinge nun auch etwas traurig in das "richtige" Berufsleben. "Euer fundiertes Wissen könnt ihr nun zum Wohl der Bevölkerung im Landkreis, Frankens Mehrregion, einsetzen und gute Dienste leisten", gab sie den frisch gebackenen Angestellten mit auf den Weg.

Landrat Helmut Weiß betonte, dass ihm qualifizierte Arbeitskräfte wichtig seien und er sich daher über die guten Abschlüsse sehr freue. Alle vier Absolventen wurden vom Landratsamt übernommen und sind nun in der Hauptverwaltung, in der Kämmerei, in der Führerscheinstelle und im Sozialwesen eingesetzt. Für den Start ins weitere Berufsleben wünschte Landrat Helmut Weiß alles Gute.

