Fünf Staatspreise verliehen: Festakt für Kaufleute in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Ihre Zeugnisse erhielten 42 Nachwuchskräfte in kaufmännischen Berufen in einem von der IHK gestalteten festlichen Rahmen in der "NeuStadtHalle". Besondere Anerkennung galt zwei Staatspreisträgerinnen, drei Preisträgern und drei Schulbesten.

Simon Elsholz, Mario Kaufmann, Antonia Neubauer, Mona Uihlein und Jakob Götz (v. l.) wurden mit Staatspreisen ausgezeichnet. Foto: Harald Munzinger



Das Gros unter den Ausbildungsberufen stellten 27 Bankkauffrauen und -männer. Ferner erhielten sechs Kaufmänner/-frauen im Einzelhandel, je vier Industriekauffrauen/-männer und Kauffrauen/-männer für Büromanagement sowie ein Solist in der Ausbildungsfachrichtung Großhandel mit den Zeugnissen die Schlüssel in das Berufsleben. Dass sie es mit dem Preis für ihren Fleiß verdient hätten, sich feiern zu lassen, kam in allen Grußadressen an die "gesuchten und dringend benötigten Fachkräfte" ebenso zum Ausdruck, wie die ihnen gerade gegenwärtig gebotenen Chancen einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn.

Der Vorsitzende des Industrie- und Handelsgremiums Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Dr. Norbert Teltschik, ermunterte die Absolventen der kaufmännischen Ausbildung, neue Herausforderungen im Beruf, Weiterbildungen und Spezialisierungen aufgeschlossen anzugehen. Beim Trend zur zunehmenden Akademisierung machte er deutlich, dass auch die duale Ausbildung alle Voraussetzungen für berufliche Karrieren biete.

Bei den jungen Leuten warb er vor dem Hintergrund, dass erstmals keine Klasse für Bankkaufleute gebildet werden konnte, für die kaufmännischen Berufe, bei den Betrieben dafür, alle Stellen zu besetzen. Teltschik machte auf Programme aufmerksam, die für schwächere Bewerber zur Verfügung stünden, von denen schon mancher in der Ausbildung überrascht habe.

Ausbilder wirken mit viel Herzblut

Der IHG-Vorsitzende begrüßte das neue Berufsschulzentrum in Bad Windsheim, das den Schulstandort aufwerte und würdigte die mit viel Herzblut wirkenden Ausbilder ebenso wie die Berufsschule und Lehrer als "geschätzte und unverzichtbare Partner". Besondere Anerkennung galt den ehrenamtlich tätigen Prüfern.

Sie hätten einen Beruf mit Zukunft gewählt und mit der Ausbildung dafür ein gutes Fundament geschaffen, erklärte Landrat Helmut Weiß an die "hochmotivierten jungen Menschen" gewandt. "Machen Sie etwas daraus", rief er ihnen zu und würdigte die sehr gute Berufsschule ebenso, wie die Ausbildungsbetriebe. Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier ermunterte die Absolventen, die "mit Leistungsbereitschaft, Können und Ausdauer" die "Eintrittskarte ins Berufsleben" erworben hätten, "am Ball zu bleiben".

Noch nie habe sich die Arbeitswelt mit einer Halbwertszeit des Wissens von gerademal fünf Jahren so rasant verändert, was Innovation und Flexibilität erfordere. Meier unterstrich die Bedeutung der mittelständischen Unternehmen für Ausbildung und Beschäftigung mit aktuell niederer Arbeitslosenquote.

"Die Zukunft wartet auf euch"

"Die Zukunft wartet auf euch", rief Christina Müller, die Leiterin der Außenstelle Bad Windsheim der Berufsschule den Absolventen der kaufmännischen Ausbildung zu. Die Schule sei stolz auf sie. Sie würden mit gutem Urteilsvermögen und guten Entscheidungen ihren Weg gehen. Eigenverantwortliches Handeln und kritische Auseinandersetzung riet Andreas Flemming von der Berufsschule den selbstbewussten und selbstbewussten jungen Menschen, die sein Bild der Jugend im Gegensatz zum sich über Jahrtausende hartnäckig haltenden negativen Image prägte.

Für "berufsspezifisch herausragende Leistungen" würdigte er als Schulbeste Margarita Schneider aus Ipsheim, Ramona Röhr uns Emskirchen und Simon Elsholz aus Bad Windsheim. Mit Staatspreisen auszeichnen konnte er Mona Uihlein und Antonia Neubauer sowie Jakob Götz, Mario Kaufmann und Símon Elsholz.

