FWZ-Projekt hilft kleine „Weihnachtswünsche“ zu erfüllen

Rekord: 450 Wunschsterne - vor 35 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Aktion „Wunsch-Sternenbäume“ des Freiwilligenzentrums „mach mit“ startet am 3. Dezember mit einem erneuten Rekord: So viele Kinder wie nie zuvor haben insgesamt 450 Wünsche eingereicht und toppen damit sogar noch das hervorragende Ergebnis des Vorjahres.

So viele Wunsch-Sterne wie noch nie zieren ab dem 3. Dezember den Christbaum im Neustädter Rathaus (Bild) und in der Kiliani-Klinik Bad Windsheim © Harald Munzinger



So viele Wunsch-Sterne wie noch nie zieren ab dem 3. Dezember den Christbaum im Neustädter Rathaus (Bild) und in der Kiliani-Klinik Bad Windsheim Foto: Harald Munzinger



Die Kinder aus einkommensschwachen Familien haben beim Projekt „Wunsch-Sternenbaum“ im Freiwilligenzentrum (FWZ) der Caritas einen kleinen persönlichen Weihnachtswunsch abgegeben. Diese Wünsche sollen nun auch in Erfüllung gehen, „denn der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist, einem anderen eine Freude zu bereiten“, rät das Freiwillegenzentrum. Es hat Weihnachtsbäume in der Ehrenhalle des Neustädter Rathauses und in der Kiliani-Klinik Bad Windsheim mit den Wunschsternen ausgestattet.

Wer diese Aktion unterstützen und einen Kinderwunsch erfüllen möchte, kann sich ab Montag, 3. Dezember, einen Wunsch-Stern von den Bäumen holen. Die Wünsche der Kinder reichen von einem Puzzle über Playmobil-Spielzeug oder Puppen bis hin zu Kleidungsstücken: „Es ist also für Jeden etwas dabei!“

Das weihnachtlich verpackte und mit dem Wunsch-Stern versehene Geschenk soll bis spätestens 14. Dezember ins Brautmodengeschäft Mariage in die Wilhelmstraße in Neustadt/Aisch (Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch und Freitag von 10 bis 18 und Samstag von 9 bis14.30 Uhr) oder wieder zurück in die Kiliani-Klinik gebrach werden. Die dort gesammelten Geschenke werden kurz vor Weihnachten von Ehrenamtlichen des Freiwilligenzentrums an die Kinder direkt verteilt.

„Einen Wunsch erfüllen können nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Familien, Vereine, Betriebe, Schulklassen, Kindergärten, Jugend- und andere Gruppen“, regt Projektkoordinatorin Karolin Rammling alle an: „Unterstützen Sie jetzt das Projekt und holen Sie sich einen Stern aus dem Neustädter Rathaus“. Dorothea Hübner vom Freiwilligenzentrum ergänzt: „Und melden Sie sich bei uns, um beim Verteilen der vielen Päckchen zu helfen. Jede Hand wird angesichts dieser Menge dringend gebraucht!“ Freiwillige Helfer sind im Freiwilligenzentrum unter 09161/888919 „herzlich willkommen!“

nb