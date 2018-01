Gabi Schmidt sagt der "Strabs" den Kampf an

Abgeordnete der Freien Wähler geht mit "Spitzen-Nominierung" in Wahlkampf - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Vor dem Start in den Landtagswahlkampf steht für die auf den zweiten mittelfränkischen Listenplatz zwei nominierte Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt der Kampf gegen die Straßenausbaubeitragssatzung, kurz "Strabs" auf der Agenda. Dafür haben "ihre" Freien Wähler bayernweit die Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren gestartet.

Freut sich über eine "Spitzen-Nominierung": FW-Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt aus Uehlfeld-Voggendorf. © Harald Munzinger



Es wäre kürzlich ihr schönstes Geschenk zum 50. Geburtstag gewesen, als sie vor dessen Feier aus der CSU-Klausur erfuhr, dass nun auch "die Schwarzen gegen die ungerechte Satzung" seien und die "Strabs" abschaffen wollten. Doch euphorisch stimmte sie diese Nachricht nicht: "Man kann der CSU nicht trauen." Deshalb sei, so die FW- Abgeordnete Schmidt "die Unterschriftensammlung zur Strabs unbedingt notwendig". Diese zielt darauf ab, "die ungerechte Kostenbelastung der Anwohner abzuschaffen", ohne diese nur auf die Kommunen zu verlagern.

Für Gabi Schmidt ist "dieses Volksbegehren Demokratie pur! Und eine tolle Möglichkeit jedes einzelnen Bürgers, Politik auch gegen den Willen der Mehrheitspartei zu machen." Obwohl die offensichtliche Angst vor einem Volksentscheid bei der CSU ein Umdenken ausgelöst ha habe, seien bislang sehr widersprüchliche Ideen der Regierungsseite zu den Straßenausbaubeiträgen bekannt geworden.

Zweifel an der Kehrtwende

Schmidt erinnert daran, dass die Freien Wähler im vergangenen Jahr die Freien Wähler einen Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in den Landtag eingebracht habe, der von der CSU komplett abgelehnt habe. "Und jetzt soll alles anders sein?" Gabi Schmidt jedenfalls glaubt nicht daran und bittet nun um die Mithilfe aller Menschen in der Region, mit Unterschrift "das Ungetüm 'Strabs' endlich zu beerdigen!" Nur durch die Unterschriften und weiteren Druck durch die FW komme eine bürgerfreundliche Lösung zustande. Listen liegen nach Auskunft der Abgeordneten und stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Freien Wähler in den nächsten Wochen Listen in Gemeinschafts- und Dorfhäusern aus. Zudem werde es Infostände geben.

Grund zur Freude hatte die Kommunal- und Landespolitikerin aus dem Uehlfelder Ortsteil Voggendorf über den zweiten Platz auf der Mittelfrankenliste zur Landtagswahl im Herbst. Sie sieht mit dieser Spitzen-Nominierung von der Delegiertenversammlung ihre Landtagsarbeit gewürdigt. 2013 hatte sie von Listenplatz fünf den Sprung ins Parlament geschafft, "dank großer Unterstützung aus der gesamten Bevölkerung", wie sie selbst sagt.

"Mit einem guten Wahlkampf und einer guten Darstellung der Ziele und Erfolge der FW ist eine Zielmarke von 12 Prozent bayernweit nicht zu hoch gegriffen. Wichtig ist nur, dass die Kandidaten an einen Strang ziehen und das Beste für die Region erzielen wollen", so Schmidt, deren Leitsatz "Gemeinsam für die Region" lautet. Diesen wolle sie "auch in den nächsten Jahren beibehalten".

Schmidt: Frauenanteil erhöhen

Als Direktkandidatin für den Landtag im Stimmkreis 510, Neustadt/Aisch-Fürth/Land war sie bereits im Oktober 2017 ohne Gegenstimmen nominiert worden, genauso wie Elke Eder aus Zirndorf als Bezirkstagskandidatin. Bedauerlich findet MdL Schmidt, "dass bei den Freien Wählern der Frauenanteil wiederum nicht sehr hoch ist". Nur der Stimmkreis Neustadt/Aisch-Fürth/Land steche da heraus.

Insgesamt hätten es nur fünf Frauen unter die 24 Landtagslisten-Nominierten geschafft; bei der Bezirkstagsliste sind es sieben von 24, darunter Adelheid Payer-Pechan aus Dachsbach. "Wir Frauen aus den verschiedenen Stimmkreisen müssen uns schnell noch besser vernetzen und strukturieren, damit der Frauenanteil in Landtag und Bezirkstag ansteigt", regt Gabi Schmidt an.

