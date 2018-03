Galerie-Konzept überzeugte Dachsbacher Gemeinderat

Kunst geht neue Wege - Highlight für Bewohner und Besucher - vor 9 Stunden

DACHSBACH - Die erfolgreiche Galeriegeschichte der Dachsbacher "EigenArt" wird mit einem neuen Kapitel fortgeschrieben. Der Gemeinderat nahm das Konzept von "Kunst in Dachsbach" wohlwollend auf und sicherte mit einstimmigem Beschluss zu, die neu geplante Kunstveranstaltung zu unterstützen.

Mit dem ehemaligen Gasthaus "Rotes Ross" kommt zum Wasserschloss ein neuer attraktiver Ausstellungsort mit "Künstlercafé". © Harald Munzinger



Die Künstlerinnen Elke Rogler-Klukas und Ilona Nürnberg nahmen sich der Neukonzeption an und stellten sie dem Gemeinderat vor. Mit Unterstützung von Arnd Erbel können sie "Kunst in Dachsbach" neben dem Wasserschloss auch im einstigen Gasthaus "Rotes Ross" präsentieren. In dem wird zudem ein "Künstlercafé" eingerichtet werden, dort der aus Dachsbach stammende Autor Helmut Haberkamm aus seinem Roman "Das Kaffeehaus im Aischgrund" lesen. Auch werden alle seine bisher erschienenen Bücher ausgestellt sein.

Nachdem Gemeinderat und Bürgermeister Hans-Jürgen Regus dem Konzept zustimmten, wird Dachsbach vom Freitag, 29. Juni bis Sonntag, 1. Juli, zur Kunstausstellung einladen. Er finde die Ideen von Elke Rogler Klukas und Ilona Nürnberg gut und begrüße auch eine komplette neue Ausrichtung, "die sicher auch neues Interesse weckt", meinte Regus: "Das ist gut so". Nürnberg und Rogler-Klukas freuen sich, dass auch die Galerie "ars quo vadis" wieder "mit im Boot" ist, von der die maßgeblichen Impulse dafür ausgegangen waren, dass sich Dachsbach über die regionale Kunstszene hinaus einen Namen gemacht hat.

Gemeinde weiterhin Veranstalter

Sie wünschten sich "ein Kunst-Highlight in der Region, das nicht nur die Dorfbewohner einlädt, sondern auch ein Publikumsmagnet für überregionale Besucher bleibt", stellten die Künstlerinnen das Konzept von "Kunst in Dachsbach" vor, das in einem Kompetenzteam mit Erstem Bürgermeister Regus und der Dritten Bürgermeisterin Barbara Weber abgestimmt worden war. Die Gemeinde bleibt der Veranstalter. Es sei ihnen "ein großes Bedürfnis und eine Ehre diese Ausstellung in neue Bahnen zu lenken und dem Zeitgeist entsprechend Rechnung zu tragen", erklärten die Künstlerinnen.

Da sie den Namen "EigenArt" nicht mehr uneingeschränkt nutzen könnten, habe Arnd Erbel den Grafiker Armin Stingl beauftragt, sich um einen neuen Außenauftritt der Dachsbacher Kunstveranstaltung zu kümmern. Profi Stingl habe schon vielen Ausstellungen und Museen zu Erfolg verholfen, "die Dachsbacher Bäckertüten nicht zu vergessen", wie ein Bezug dazu hergestellt wurde, "dass das Backen von gutem Brot für uns ursprüngliche und regionale Kunst zugleich ist, denn durch das Brot wird Heimat erschmeckbar".

Begriff schlicht und einprägsam

Der neue Galeriename "Kunst in Dachsbach" sei, so Elke Rogler-Klukas "schlicht und einfach, einprägsam, klar verständlich und nimmt jeden mit, spricht vor allen auch diejenigen Gäste an, welche die vergangenen Dachsbacher Kunstveranstaltungen in Erinnerung haben und auch wieder kommen sollen“. Die Formensprache sei klar und deutlich, marketingtechnisch perfekt durchdacht und für die kommenden Jahre sehr einfach zu aktualisieren.

Die Künstlerin aus Reinhardshofen – mit Dachsbach durch Kunstprojekte im Kindergarten eng verbunden - hofft, dass das Wolfgang Vogl vom Dachsbacher "Schränkla" nach einer Pause zum neuen Team stößt. Bei ihm hatte Elke Rogler-Klukas "EigenArt" mit Mitmach-Aktionen begleitet. Mit Ilona Nürnberg ist eine Künstlerin mit langjähriger Galerieerfahrung (Aachen) im Team, mit der Rogler-Klukas im August 2017 den Künstlerwettbewerb der ALE zur Gestaltung des Bierbrunnens in Pahres gewonnen hatte. Arnd Erbel verdankt es nachhaltige Unterstützung.