"Gambrinus" gibt sich zur Münchsteinacher Kerwa die Ehre

Ortsburschenumzug als Höhepunkt der Kirchweih

MÜNCHSTEINACH - Der Ortsburschenumzug am Sonntag war erneut ein Höhepunkt der Münchsteinacher Kirchweih. Dabei durfte "Gambrinus" hoch oben auf dem Fass nicht fehlen, der aus dem Wagentross herausragte, wie der zur Sanierung des Daches eingerüstete Münsterturm über den schmucken Ort.

Der "Gambrinus" darf im Münchsteinacher Kirchweihumzug nicht fehlen. © Harald Munzinger



Die Orts-"Bosch’n" hatten wieder allerlei Gegebenheiten aus dem Dorfleben aufgegriffen und in originellen Darstellungen glossiert. So etwa "zwaa Gnalldied’n", die bei einem Streit am Weiher aufeinander losgegangen sind, oder "bsuffna Kumbls", die Fahrräder aus dem Wirtsgarten auf die Straße schmeißen sowie der Dauerbrenner "Schischa-Bar", über den viele Einheimische schmunzelten, die wiederum die Zugstrecke säumten und dabei schattige Plätze bevorzugten.

Die Schaulustigen nahmen bei hochsommerlicher Hitze gerne die Bierbecher an, die ebenso großzügig gereicht wurden, wie Kinder mit Bonbons oder Ballons erfreut wurden. Die sonst bei den Kirchweihumzügen übliche Prominenz gab sich im Steigerwaldort nicht die Ehre – sie genoss am Freitagnachmittag beim Auftakt mit einem politischen Dämmerschoppen nicht nur die heiße Küche, sondern auch das aufgeheizte Zelt - dafür aber die stattliche Ortsburschenschaft, die ihre deftigen Kerwaliedla schmetterte. Die Bläsergruppe Obersteinbach blies ihnen den Marsch.

Die 22 "Loscher-Bosch’n" – sie gestalten seit 30 Jahren das Kirchweihgeschehen mit dem Aufstellen der Fichte, dem Umzug und Gaudispielen - sorgen am Montagnachmittag (14 Uhr) beim Fischerstechen am See wieder für eine Riesengaudi und der Festausklang wird ab 17.30 Uhr mit Cocktails gefeiert. Allen Beteiligten, die zum Gelingen des Festes mit unbeschwerten Stunden in geselligen Runden beitragen, hat Bürgermeister Jürgen Riedel beim Bieranstich den Dank der Gemeinde abgestattet

