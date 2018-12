Ganz vergessene Gans

NEUSTADT/AISCH - Bei der vorweihnachtlichen Hektik zur Ruhe kommen, ist es ein Anliegen der „Adventsstübchen“ der „Grundschule Neues Schloss“. In dem werden seit fünf Jahren von besonderen Gästen Geschichten in einer stimmungsvollen Atmosphäre gelesen.

Stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein bezog in seine Lesung im „Adventsstübchen“ die Schloss-Schüler und Schülerinnen immer wieder im Fragen mit ein. © Harald Munzinger



Schule und Elternbeirat wirken dabei eng zusammen, worüber sich Rektorin Roswitha Röder mit Konrektorin Elke Potrykus ebenso freut, wie über die alljährliche Bereitschaft prominenter Persönlichkeiten von Politik und Pädagogik, die Schülerinnen und Schüler in die anregende Fantasiewelt der Bücher zu begleiten. Die Lehrer treffen die Auswahl des Buches, zu dem der Elternbeirat jeweils das „Stübchen“ passend dekoriert, diesmal eine Kuh an die gemütliche Kaffeetafel setzte.

Schließlich spielt Kuh Tilda in der von Ingrid Sissung originell illustrierten Geschichte von Stephanie Schneider über die Freundschaft mit einem Kamel und der einsamen – weil ganz vergessenen – Gans Marietta eine wichtige Rolle. Natürlich geht es um Weihnachten und die Kinder der zweiten Klasse sind voll dabei, als stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein bei seiner erzählenden Lesung immer wieder Fragen stellt, Konrektorin Elke Potrykus Lieder anstimmen lässt. Und schließlich die ganze Geschichte von der vergessenen Gans mit den projizierten Bildern viel zu schnell zu Ende ist.

Acht Promis in den Grundschulklassen

Gelesen wurde sie in den acht Grundschulklassen auch von der vielen Kindern bekannten Jugendverkehrspolizistin Claudia Lang, Neustadts Erstem Bürgermeister Klaus Meier, Schulamtsdirektor Frank Wessel, dem Landtagsabgeordneten Hans Herold sowie den ehemaligen Pädagoginnen der „Schloss-Schule“ Tisch-Rottensteiner, Nürnberger und Holzberger.

Dass die Aktion jeweils kurz vor den Weihnachtsferien auch „zum Buch hinführen“ und der Leseförderung dienen soll, betonte es Schulleiterin Roswitha Röder im Gespräch mit Schulamtsdirektor Wessel und Landratsvertreter Schnizlein, der einst die „Grundschule im Alten Schloss“ besucht hatte. Seine Sorge, dass das „digitale Klassenzimmer“ das Buch einst gänzlich verdrängen könnte, zerstreuten die Pädagogen. Es werde, so Wessel, den normalen Unterricht nur ergänzen, nie ersetzen, „das Buch sicher bleiben“.

Wie Rektorin Röder begrüßte er es, die Kinder an die digitale Technik heranzuführen, die auch in der Berufsorientierung wichtig sei. Für die Grundschulen seien die Fördermittel für die den verschiedenen Klassen zur Verfügung stehende Grundausstattung schon bewilligt, ließ Roswitha Röder wissen. In der Mittelschule wird mit dem neuen Schuljahr Informatik in der fünften und siebten Klasse Pflichtfach, für die beiden Grundschulen in Neustadt und die „Mittelschule am Turm“ soll es einen Systemkoordinator geben… und im nächsten Advent ganz sicher wieder ein „Promi-Lesen“ aus einem Buch!

Harald J. Munzinger