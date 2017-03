Gartenabfall gerät in Brand: Rauchwolke am Wertstoffhof

vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten am Sonntagmorgen den Brand in einem Grünabfallcontainer beim Wertstoffhof des Landkreises am Riedweg.

Aus der Rauchsäule schlugen hohe Flammen, als die Feuerwehr zum Löschen des brennenden Gartenabfallcontainers anrückte. © Harald Munzinger



Mehrere Autofahrer hatten das Feuer beim Vorbeifahren entdeckt und den Alarm ausgelöst. Wenig später war die Besatzung eines Löschfahrzeuges vor Ort, die statt eines längeren Sonntagmorgens im Bett zum Einsatzort ausrückte. Dort ragte eine große Rauchwolke in den Himmel, aus der Flammen züngelten.

Das Feuer wurde von dem Angriffstrupp mit einem Schwerschaumrohr gelöscht. Um noch mögliche Glutnester in den hoch aufgetürmten Gartenabfällen auszumachen, wurde die Wärmebildkamera eingesetzt und damit "während der Löscharbeiten laufend der Containerinhalt kontrolliert. Zur Sicherstellung des nötigen Löschwasserbedarfs beorderte der Einsatzleiter, stellvertretender Kommandant Christian Klama, das Tanklöschfahrzeug an den Brandort", berichtete die Feuerwehr, die nach gut 75 Minuten den Einsatz beenden konnte.

Zur Sicherheit war auch ein Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes zum Wertstoffhof angerückt. Zur Brandursache konnte die Polizei am frühen Abend noch keine Angaben machen. Vor Ort gab es die Vermutung der Brandstiftung. Nicht ausgeschlossen wurde zudem, dass Reste von Grillkohle am ersten Tag der "Gartensaison" das Feuer entfacht haben könnte. Unmittelbar neben dem brennenden Container waren Fahrzeuge eines Autohauses geparkt, die wohl nicht zu Schaden kamen.

