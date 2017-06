Gartenfest des Neustädter Gartenbauvereins am Sonntag

Feierlichkeiten finden im romantischen Hof des Markgrafenschlosses statt - vor 32 Minuten

NEUSTADT - Der Neustädter Gartenbauverein pflegt mit seinem Gartenfest weiter seine Tradition und lädt am Pfingstsonntag, 4. Juli, wiederum die Bevölkerung in den romantischen Schlosshof des alten Markgrafenschlosses ein.

Traditionell findet das Neustädter Gartenbaufest im romantischen Innenhof des Margrafenschlosses statt. Foto: oh



Alljährlich ist dieser ein Treffpunkt nicht nur für Gartenfreunde, sondern für die gesamte Bevölkerung "zu Plausch und Unterhaltung bei Musik, Tanzvorführungen". Im weiteren Programm ist auch für Kinder wieder etwas geboten. Sie werden geschminkt und können malen sowie basteln.

Das Fest beginnt um 10.30 mit Frühschoppen und Weißwürsten bei Live-Musik. Zum Mittagessen bietet die Metzgerei Weglehner Grillspezialitäten und auch etwas Vegetarisches. Übergangslos bietet der Gartenbauverein an verschiedenen Ständen Kaffee und Gebäck zu familienfreundlichen Preisen oder alkoholfreie Getränke sowie Bier und Weine an. Ab etwa 14 Uhr spielt der in der Region populäre Musiker Leo Gräbner beliebte Melodien und in Abständen zeigt die Volkstanzgruppe Scheinfeld auf der Bühne verschiedene Tänze, wie vergangenes Jahr vielleicht ja auch wieder zum Mittanzen. Am Abend übernehmen unsere "Hausmusiker" Willi Graf und Rainer Meierhöfer den "musikalischen Liveteil".

Aus der langjährigen Erfahrung – das Gartenfest ist 1981 aus dem damals 90-jährigen Vereinsjubiläum hervorgegangen – dürfte es heuer warmes, schönes Wetter geben. Voriges Jahr war es "frisch". Nach dem Aufzeichnungen von Werner Neudecker war "an sieben von zehn Jahren gutes Wetter". Die Gartenfreunde hoffen daher heuer auf die ersehnte günstige Witterung, damit das Schloßhoffest für alle Gäste und Freunde wieder ein fröhlicher Tag wird.

