Gas mit Bremse verwechselt: Seniorin fährt fünf Autos an

Zwei Fahrzeuge mussten nach dem Vorfall sogar abgeschleppt werden - vor 1 Stunde

NEUSTADT AN DER AISCH - Am Freitagnachmittag wollte eine 74-Jährige vor einem Supermarkt ihren Wagen parken - und verwechselte Gas und Bremse. Auf ihrer Irrfahrt über den Parkplatz krachte sie mit ihrem Fahrzeug gegen fünf Autos. Für die Polizei ist die Seniorin allerdings keine Unbekannte.

Laut Polizei war es 15.20 Uhr, als die 74-Jährige in der Robert-Bosch-Straße in Neustadt vor einem Supermarkt eine freie Parklücke entdeckt hatte. Doch als die Rentnerin ihren Wagen in die Lücke gelenkt hatte, verwechselte sie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal: Ihr Wagen raste nach vorne weg und stieß dort mit voller Wucht gegen ein geparktes Auto. Sie streifte dabei ein weiteres Fahrzeug. Laut Polizei gab die Frau dennoch weiter Gas, weshalb sich ihre Irrfahrt fortsetzte. Sie kollidierte mit einem weiteren Wagen und krachte noch gegen ein weiteres Auto, wodurch sich dieses auf ein anderes schob. Hier kam der Wagen der Frau dann aber endlich stehen.

Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge sowie das Auto der Seniorin beschädigt, zwei Autos wurden derart demoliert, dass der Abschleppdienst die Wagen abholen musste. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, doch der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro. Für die Polizisten ist die Frau keine Unbekannte - in der Vergangenheit hatte sie schon einmal einen ähnlichen Unfall verursacht. Damals verwechselte sie ebenfalls Gas und Bremse. Aus diesem Grund wurde der aktuelle Vorfall der Führerscheinstelle gemeldet, dort soll geprüft werden, ob die 74-Jährige weiterhin am Verkehr teilnehmen darf.

