Gaudiwurm bei Kaiserwetter: Fasching in Emskirchen

Stimmungsvoll-heitere Kulisse - Über 1000 aktive närrische Teilnehmer - vor 40 Minuten

EMSKIRCHEN - Der 46. Gaudiwurm der Fastnachtsgesellschaft"Prunklosia Schwarz-Weiß" schlängelte sich durch ein erneut dichtes Zuschauerspalier, das die Zugstrecke durch die Marktgemeinde an der Aurach säumte. Mit vielen originellen Kostümen war auch am Straßenrand für eine stimmungsvoll-heitere Kulisse des Narrenspektakels im strahlenden Sonnenlicht gesorgt.

Der Emskirchner Faschingszug bahnte sich seinen Weg durch ein dichtes Zuschauerspalier. © Harald Munzinger



Unter der Regie von Armin Feuchtmann nahmen die 52 Gruppen in der Waldstraße Aufstellung, in der die Musik aus den Lausprechern die weit über 1000 aktiven Zugteilnehmer in Stimmung brachte. Einige Tonnen Süßigkeiten, darunter auch die letzten Adventskalender mit feinster Schokoladenfüllung, wurden in kleinen und großen Fahrzeugen verstaut, um mit allerlei weiteren Leckereien sowie originellem Spielzeug auf der Zugstrecke nicht nur zur Freude der kleinen Narren ausgeworfen zu werden.

Von vier Kapellen begleitet und mit Discopower aus den Lausprechern machten sich die 48 Fußgruppen und Wagen auf die lange Strecke, auf der die Staus eine willkommene Gelegenheit boten, für die Abertausend Schaulustigen zu tanzen oder sie in das heitere Geschehen einzubeziehen. Die gastgebende Prunklosia führte den Zug mit alleine neun Gruppen an, denen der Spielmannszug Bad Windsheim den Marsch blies und die "Batukeros" aus Markt Erlbach für kräftigen (Trommel)Wirbel sorgten.

An der Gaudi wirkten auch Vereine und lose Gruppierungen aus den Ortsteilen und Nachbarorten mit, waren von lustigen Kindergruppen über närrische Ortburschen bis zu "ausgewanderten Rentner" alle Generationen auf der Straße. Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt und MdL Hans Herold schleuderten Präsente in die Menge, der Hexen der Gruseln lehrten und die allerlei bezaubernde Schönheiten in fantasievoller Kostümierung erfreuten. Unter ihnen die kommunale Verkehrsüberwachungen mit so hübschen Politessen, dass man sich nur zu gerne ein Knöllchen hätte verpassen lassen.

"Tankstellen" für Alkohol

Abordnungen waren unter anderem aus Weisendorf, Wilhermsdorf und von der Patengesellschaft Geißbock aus Neustadt mit von der Partie, die in eine Fetzen-Party mündete. Zu der gewährten Ordner nur mit Bändchen markierten Erwachsenen Zutritt, da dort auch Hochprozentiges ausgeschenkt wurde. Beim Zug sollte dies versagt, aber das einige Jahre nach Entgleisungen und reichlich Betrunkenen strikte Alkoholverbot für Bier, Wein, Sekt und Glühwein gelockert sein, wofür "Tankstellen" eingerichtet waren. Wurde im in zahllosen kleinen Fläschchen "versteckten Alc nicht über die Stränge geschlagen", könnte es bei dieser moderateren Lösung bleiben, von der sich Prunklosiapräsident und Gemeinderat Bernd Rauscher wieder mehr Teilnehmer und auch Besucher verspricht. Ein guter Anfang war seiner Meinung nach zum Finale einer Session gemacht sein, mit der er rundum zufrieden ist.

Restlos ausverkaufte Sitzungen mit einigen namhaften Stars auf der Prunklosiabühne sorgten für turbulente Wochen, die mit der ersten Prämierung der besten Teilnehmergruppen noch nachwirken werden. Diese werden von einer Jury nach Bild- und Filmmaterial ausgewählt und ausgezeichnet. Dann bereitet man sich bei den Schwarz-Weißen an der Aurach auf das närrische 55. Jahr der Fastnachtsgesellschaft vor.

Die Lockerung des Alkoholverbotes in Emskirchen hatte nach Feststellung der Polizeiinspektion Neustadt keine gravierenden Auswirkungen auf den Veranstaltungsverlauf, da sie mit einer Verstärkung des Sicherheitspersonals einherging. So listet der Polizeibericht für Emskirchen lediglich einen Fall der Körperverletzung auf. Ein 20-Jähriger glaubt, dass er K.O.-Tropfen in sein Glas geträufelt bekam, weil er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die Polizei sicherte eine Blutprobe des Verletzten und ermittelt zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt.

Insgesamt drei junge Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren kamen kurzzeitig in Polizeigewahrsam, weil sie in Emskirchener Gaststätten randalierten und den Anordnungen des Sicherheitsdienstes keine Folge leisteten. Sie waren alle deutlich alkoholisiert und wurden in die Obhut von Angehörigen gegeben.

Harald J. Munzinger