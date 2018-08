Gebrauchtwarenkaufhaus feiert siebenjähriges Jubiläum

DIETERSHEIM - Das außergewöhnliche Gebrauchtwarenkaufhaus GWK mit sozialer Einstellung in der Region feiert sein siebenjähriges Bestehen. Und bekam dazu ein besonderes Geschenk.

Kosima Sikora freut sich über den "neuen Gebrauchten" für das Gebrauchtwarenkaufhaus GWK in Dietersheim. © privat



Kosima Sikora kann wieder aufatmen: "Eine zehnmonatige Flaute infolge des schlechten Wohnungsmarktes, haben wir überstanden". Große Sorge bereitete zudem der ausgediente Transporter. Hier erfuhr das Gebrauchtwarenkaufhaus "Rettung durch RTL". Der Sender kam mit der Serie "Mein neuer Alter" nach Dietersheim. "Der Müller brachte es fertig, durch seinen Zwischenhandel und mit einem Flohmarkt in unserer Halle, uns mit einem ‚neuen‘ gebrauchten Sprinter zu überraschen", berichtet Kosima Sikora begeistert.

Das "verflixte 7. Jahr" sei vorüber und das Team des Gebrauchtwarenkaufhauses gehe wieder auf die Suche nach außergewöhnlichen Schnäppchen für seine Kunden. 95 Prozent des Haushaltes seien in Dietersheim zu finden, wo es am ehemaligen EKA-Standort "vom Knopf und Faden bis hin zu einer ganzen Wohnungseinrichtung in großer Auswahl und guten Qualitäten alles gibt", so Inhaberin Sikora.

Unter www.siko-dienste.de werden zudem Dienstleistungen wie Umzüge, Wohnungsauflösungen, Entsorgungen und Möbelabholservice angeboten. In dringenden Fällen ist das "GWK" unter der Telefonnummer 0179/2221129 zu erreichen.

nb