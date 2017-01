Geflügelpest auch im Landkreis Neustadt angekommen

NEUSTADT/AISCH - In einem kleinen Hobbygeflügelbestand mit knapp 20 Tieren im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim besteht der Verdacht auf einen Ausbruch der Geflügelpest. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat Aviäre Influenzaviren des Subtyps H5 labordiagnostisch nachgewiesen.

Für ganz Bayern besteht allgemeine Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel. Im Landkreis wird darauf im Zusammenhang mit dem ersten Verdacht auf Geflügelpest in einem Hobbygeflügelbestand hingewiesen. © Harald Munzinger



Den Befund hat das Nationale Referenzlabor für Aviäre Influenza/Geflügelpest am Friedrich Loeffler-Institut (FLI) bereits bestätigt. Weitere Untersuchungen zur näheren Differenzierung, ob es sich um die hochpathogene Form (Geflügelpest) handelt, laufen derzeit am FLI. Das zuständige Veterinäramt des Landratsamtes in Neustadt/Aisch-Bad Windsheim hat umgehend die erforderlichen Maßnahmen laut Geflügelpestverordnung ergriffen.

Der Bestand wurde gesperrt, eine Überwachungszone wird derzeit eingerichtet. Die Tiere im Bestand werden gekeult. Das Landratsamt klärt nach Mitteilung von Pressesprecher Rainer Kahler, auf welchem Weg der Erreger in den Geflügelbestand gelangt ist und welche Kontaktbetriebe es gibt.

Bereits am 18. November 2016 hat das Bayerische Staatministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) eine allgemeine Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel in Bayern angeordnet, veranlasst wurde zudem ein bayernweites Verbot für Ausstellungen und Märkte mit Geflügel. Für die Anordnung der Maßnahmen sind die Kreisverwaltungsbehörden zuständig.

Stallpflicht bleibt erhalten

"Mit diesen Maßnahmen und flankierend den vom Bund veranlassten Maßnahmen zur Biosicherheit in einzelnen Betrieben soll das Überspringen des Geflügelpesterregers von Wild- auf Nutztiere verhindert werden", teilt das Landratsamt in einem Pressebericht mit. "Die allgemeine Stallpflicht in Bayern bleibt aufrecht erhalten. Die Behörden des Freistaats stehen in intensivem Kontakt mit dem Bund und beobachten die Situation genau".

Das LGL hat speziell für Tierhalter ein Merkblatt erarbeitet, das Maßnahmen auflistet, mit denen der Eintrag der Geflügelpest in Bestände vermieden werden soll. Hier ist insbesondere die konsequente Einhaltung von betriebshygienischen Maßnahmen zu nennen. Das Merkblatt findet sich hier. Um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, hat Bayern auch die Überwachung verstärkt, indem das bestehende Wildvogelmonitoring intensiviert wird.

In Bayern laufen bereits seit einigen Jahren verschiedene Monitoringprogramme auf AIV Infektionen für Wildvögel und Hausgeflügel. Weitere Informationen dazu gibt es hier. Aktuelle Zahlen zur Geflügelpest in Bayern finden sich unter diesem Link.

