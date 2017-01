Geflügelpest in Neustadt: Landratsamt setzt auf Sperrzone

Experten weisen den hochpathogenen Influenza-Subtyp H5N8 nach - vor 6 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Der Verdacht auf Ausbruch der Geflügelpest in einem kleinen Hobbygeflügelbestand im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim hat sich bestätigt. Jetzt ergreift das Landratsamt erste Maßnahmen - unter anderem wurden mehrere Tiere gekeult.

Mittlerweile ist die Vogelgrippe auch in Westmittelfranken angekommen - bei Burgbernheim wurden tote Tiere entdeckt. © Peter Kneffel/dpa



Mittlerweile ist die Vogelgrippe auch in Westmittelfranken angekommen - bei Burgbernheim wurden tote Tiere entdeckt. Foto: Peter Kneffel/dpa



Mindestens bei einem der bereits am vergangenen Samstag auf Anordnung des Landratsamtes getöteten Tiere konnte das hochpathogene Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen werden. Der Untersuchungsbefund wurde nach Auskunft des Landratsamtes durch das Friedrich Loeffler-Institutes (FLI) bestätigt. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat am Dienstagvormittag dem zuständigen Veterinäramt den Befund schriftlich mitgeteilt.

Das Landratsamt wird jetzt alle notwendigen Schutzmaßnahmen einleiten, die für diese hochpathogene Form der Geflügelpest von amtlicher Seite vorgesehen sind. Neben der Einrichtung eines Sperrbezirkes wird zusätzlich ein Beobachtungsgebiet angeordnet.

Für ganz Bayern besteht allgemeine Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel. Im Landkreis wird darauf im Zusammenhang mit dem ersten Verdacht auf Geflügelpest in einem Hobbygeflügelbestand hingewiesen. © Harald Munzinger



Für ganz Bayern besteht allgemeine Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel. Im Landkreis wird darauf im Zusammenhang mit dem ersten Verdacht auf Geflügelpest in einem Hobbygeflügelbestand hingewiesen. Foto: Harald Munzinger



Innerhalb dieses Gebietes gelten gleich mehrere Verbote, etwa dürfen Geflügelzüchter ihren Beständen keine Tiere zuführen, auch Abgaben sind verboten. Für Futtermittel gilt ein Ausfuhrverbot - und Geflügelausstellungen oder -märkte sind strikt verboten.Ausnahmen hiervon können auf Antrag vom zuständigen Landratsamt zugelassen werden. Der Sperrbezirk wird in einem Radius von circa drei Kilometer, das Beobachtungsgebiet in einem Radius zwischen rund drei und zehn Kilometern um den von der Geflügelpest betroffenen Bestand eingerichtet.

Sperrbezirk und Überwachungszone eingerichtet

Die Einzelheiten wird das Landratsamt im Rahmen einer Allgemeinverfügung festlegen und bekanntgeben. Vom Sperrbezirk sind die Stadt Burgbernheim sowie die Gemeinde Gallmersgarten betroffen. Der betroffene Bestand liegt in einem Ortsteil nördlich von Burgbernheim und wurde bereits am vergangenen Freitag vom Landratsamt gesperrt. Außerdem wurde eine Überwachungszone eingerichtet.

Sämtliche Tiere im Bestand wurden am Samstagmorgen gekeult und dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zugeführt. Dabei handelt es sich um neun Hühner, vier Enten und drei Gänse. Das Veterinäramt wurde am Dienstag, 3. Januar vom Tierhalter erstmals informiert, nachdem mehrere Tiere auffallende Krankheitssymptome gezeigt hatten.

Der komplette Bestand wurde bereits gekeult

In einer Erst- und Zweitbeprobung am 4. und 6. Januar wurden bei einigen Tieren viäre Influenzaviren des Subtyps H5 labordiagnostisch bereits nachgewiesen. Das Landratsamt versucht zu klären, auf welchem Weg der Erreger in den Geflügelbestand gelangt ist und welche Kontaktbetriebe es gegebenenfalls gibt.

Die hochansteckende Variante wurde bereits in 25 Landkreisen in Bayern bestätigt. Unter den betroffenen Landkreisen befinden sich unter anderem Weißenburg-Gunzenhausen und Roth. Auch in Nürnberg grassiert die Vogelgrippe offiziell seit Mitte November. Aktuelle Zahlen zur Geflügelpest in Bayern finden sich unter diesem Link.

Das LGL hat speziell für Tierhalter ein Merkblatt erarbeitet, das Maßnahmen auflistet, mit denen der Eintrag der Geflügelpest in Bestände vermieden werden soll. Hier ist insbesondere die konsequente Einhaltung von betriebshygienischen Maßnahmen zu nennen. Das Merkblatt findet sich hier.

Bilderstrecke zum Thema Vogelgrippe in Franken: Darauf sollten Sie nun achten Die Vogelgrippe breitet sich nun auch in Nürnberg aus, in zwei Gebieten wurden tote Vögel gefunden, die das Virus in sich trugen. Doch was müssen Annwohner, Hundehalter und Gänsebratenliebhaber nun beachten? Wir haben Antworten auf die häufigsten Fragen zur Vogelgrippe.



nb