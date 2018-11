Geheimnisse hinter Fensterläden

Markt Erlbacher "Bürgerhaus" wieder großer Adventskalender - vor 48 Minuten

MARKT ERLBACH - Am Samstag, 1. Dezember, ist es soweit. Am Markt Erlbacher Adventskalender wird das erste Türchen geöffnet: "Eine Garantie für funkelnde (Kinder)Augen" verspricht damit wieder die Gemeinde bis 23. Dezember täglich um 18 Uhr, am Heiligen Abend bereits um 14.15 Uhr.

Das Markt Erlbacher "Bürgerhaus" wird wieder zum großen stimmungsvollen Adventskalender. © Harald Munzinger



Das Markt Erlbacher "Bürgerhaus" wird wieder zum großen stimmungsvollen Adventskalender. Foto: Harald Munzinger



In der Weihnachtszeit steht jeden Tag der Ortskern von Markt Erlbach für einen kurzen Moment still. Das hektische Treiben kommt kurz zur Ruhe und alle stehen gespannt vor dem Adventskalender am "Bürgerhaus". Wenn die Uhr 18mal schlägt und ein Glöckchen erklingt warten immer wieder Klein und Groß gespannt, dass ein weiteres "Türchen" (Fensterchen) geöffnet und das dahinter verborgene "Geheimnis gelüftet" wird.

Bei köstlichem Weihnachtsgebäck, duftenden Punsch, weihnachtlicher Musik und bei besinnliche Lesungen können die Besucher kurz "abschalten" und den Moment genießen.

So lädt die Gemeinde ein "lass‘ Hektik und Stress zuhaus‘ und komm‘ zu uns zum Bürgerhaus!" und freut sich darauf die Gäste zu verzaubern! Die Veranstaltung ist kostenlos, jede Spende willkommen.

Markt am dritten Advent

"Markt Erlbacher Tradition im weihnachtlichen Glanz" ist am dritten Adventssonntag der Adventsmarkt, an dem duftender Fichtenreisig und weihnachtliche Lichter jedes Jahr die historische Kirchgasse in eine gemütliche Budengasse verwandeln. In den liebevoll dekorierten Buden und Ständen werden wärmender Glühwein und Punsch, duftendes Weihnachtsgebäck und selbstgemachte Köstlichkeiten sowie allerlei Kunsthandwerk angeboten.

Wenn es dunkel wird, findet im Schein von vielen kleinen Lichtern der Laternenumzug der Kinderkrippe Spatzennest statt. Alle Kinder sind dazu eingeladen zusammen mit dem Christkind und ihrer Engelchen vom Adventskalender zum Adventsmarkt zu ziehen. Die braven Kinder können sich danach auf eine kleine Bescherung freuen.

Den abschließenden Höhepunkt des Marktbesuches gestaltet der Posaunenchor mit weihnachtlichen Klängen bei einem "ganz besonderes Adventkonzert" in der Kilianskirche.

Der gemütliche Adventsmarkt im Herzen von Markt Erlbach ist am 16. Dezember von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet, der Eintritt frei. Weitere Informationen und das Programm zum Adventskalender und -markt finden sich auf www.markt-erlbach.de oder der Facebook Seite "Markt Erlbach".

nb/hjm