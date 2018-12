Gemeinde Emskirchen lädt zum Neujahrskonzert ein

EMSKIRCHEN - An der Aurach geht es mit "Klanglust" in das neue Jahr. In das stimmt das "Kammerorchester KlangLust" am Mittwoch, 2. Januar, ab 19 Uhr in der Emskirchner St. Kilians-Kirche ein. Dazu lädt die Gemeinde bei freiem Eintritt zu dem Neujahrskonzert ein, freut sich aber über Spenden.

Das Kammerorchester „KlangLust“ gestaltet das Neujahrskonzert in der Emskirchner St. Kilianskirche. „Simple Symphony”. Foto: privat



Das Kammerorchester „KlangLust“ wurde 1997 gegründet. Es besteht aus aktiven MusikerInnen und ehemaligen Mitgliedern der „Jungen Fürther Streichhölzer“ sowie aus Musikstudenten und Profimusikern. „KlangLust“ konzertiert im gesamten fränkischen Raum.

Bernd Müller, der künstlerische Leiter des Ensembles, wurde in Fürth geboren und studierte Violine in Frankfurt am Main und in Würzburg. Während des Studiums war er Stimmführer und später auch Konzertmeister in der Jungen Deutschen Philharmonie. Konzertreisen als Geiger führten ihn u.a. nach Japan, Russland, Frankreich, Italien und in die USA.

Die Sopranistin Cornelia Götz studierte in Karlsruhe, Wien und München und war anschließend für 3 Jahre am Opernhaus in Nürnberg engagiert. Sie war weltweit an namhaften Opernhäusern, z. B. der Staatsoper Berlin, Hamburg, Dresden, Covent Garden/London, Bastille/Paris bis hin zur MET/New York) zu erleben. Cornelia Götz ist im Opern-, Konzert- und Oratorienfach zu Hause und dem Lied zugewandt. Sie liebt die Bandbreite verschiedenster Musikrichtungen bis zum Jazz.

Das Neujahrskonzert in Emskirchen leitet Michael Bochmann (Violine). Dargeboten werden in der St. Kilianskirche W. Boyces „Symphonie Nr.1“, Vivaldis „Concerto Grosso“, E. Elgars „Introduction and Allegro“, Vaughan Williams „Tallis Fantasie“ und B- Brittens „Simple Symphony”.

