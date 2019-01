Gemeinde Emskirchen würdigte bei Empfang aktive Bürger

Wohlergehen ruht auf dem Ehrenamt - Mittelpunkt des Neujahrsempfangs - vor 32 Minuten

EMSKIRCHEN - Die Würdigung des Ehrenamtes stellt der Markt Emskirchen seit vielen Jahren in den Mittelpunkt seines Neujahrsempfanges. Anerkennung zollten neben den Geehrten auch alle in vielfältigen Bereichen ehrenamtlich engagierten Kräften neben Bürgermeister Harald Kempe der Landtagsabgeordnete Hans Herold sowie Landrat Helmut Weiß.

Den Geehrten und ihren Teams galt die Anerkennung von MdL Hans Herold und Bürgermeister Harald Kempe (v. l.) sowie von Landrat Helmut Weiß. © Harald Munzinger



Den Geehrten und ihren Teams galt die Anerkennung von MdL Hans Herold und Bürgermeister Harald Kempe (v. l.) sowie von Landrat Helmut Weiß. Foto: Harald Munzinger



Dass es den Menschen derzeit "so gut wie nie zuvor" gehe, sei insbesondere denjenigen zu verdanken, die sich täglich für das Gemeinwohl einsetzten, führte Bürgermeister Kempe in der Aula der Mittelschule aus. Er dankte allen, "die in Vereinen aktiv sind, die den Gemeinden den größten Teil der schwierigen Jugendarbeit abnehmen, die Jugend begleiten, motivieren und nachhaltig auf das Leben vorbereiten". Die Vereine seien in ihrer Vielfalt eine wesentliche Säule der Gemeinde. Dass ohne die engagierten Bürgerinnen und Bürger das Leben nicht zu lebens- und liebenswert wäre, führte auch Landrat Weiß aus, der es würdigte, bereit zu sein, sich für Andere sowie für Ökologie und Nachhaltigkeit einzusetzen. Er zeigte die entsprechenden Bemühungen auch des Landkreises unter anderem mit dem Mobilitäts- und dem Radwegekonzept als "Schritte in die richtige Richtung auf, um das Umweltbewusstsein der Bürger zu schärfen". Wie notwendig dies sei, zeigten, so der Landrat, die Wetterkatastrophen auf.

Der Landtagsabgeordnete Hans Herold meinte ebenfalls, dass "jene Menschen, die sich mit großartigem ehrenamtlichem Engagement für die Gesellschaft einbringen, dazu beitragen, "dass wir so gut dastehen". Er bewunderte zudem die "extrem vielen Einrichtungen für Kinder" als ein Stück Lebensqualität von Emskirchen und beste Rahmenbedingungen für den Zuzug. Die Ehrung im sozialen Bereich erfuhr der CVJM Emskirchen für sein "Zeltlager Zeidmar". Vor 50 Jahren gegründet, damit die jungen CVJM’ler mit dem Fahrrad in den Sommerferien ein Ziel zu geben, habe es sich nach Kempes Laudatio zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Dass diese bis heute anhalte, sei umso bemerkenswerter, da sich die Gesellschaft und ihre Freizeitansprüche laufend geändert hätten. Geblieben sei auch im virtuellen Zeitalter "die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Natur in dem Respekt vor Gottes Schöpfung". Für alle, die dies ermöglichten, überreichte der Bürgermeister Marco Bauer die Urkunde.

"Gesamtleistung guter Geister"

Adalbert Wagner und Ingrid Bärnreuther nahmen sie als Vorsitzende des Heimatvereins Emskirchen für „die Gesamtleistung von guten Geistern“ entgegen, die mit liebevoller Pflege des Heimatmuseums "nicht zulassen, dass die Kenntnisse über die Emskirchner Geschichte, die Fähigkeiten, die hohe handwerkliche Kunst und der alltags aus der jüngeren Zeit verloren gehen". Bürgermeister Kempe würdigte die "enorme Fleißarbeit, mit der nachgelesen, Zeitzeugen befragt, ausprobiert und schließlich dokumentiert wurde". Damit könnten die Besucher bei der Zeitreise im Museum respektvoll zurückschauen. Wagner dankte für viel Unterstützung auch mit Ausstellungsstücken und kündigte als Neuheit eine originale alte Apotheke an.

Alle Aktivitäten von Tanja Ballhorn auf eine "Ehrungsseite" zu bringen, forderte dem Bürgermeister das Geschick der Verkürzung der jeweiligen Initiativen ab. So galt es das vielfältige Engagement alle schon in der "Fastnachtsgesellschaft Prunklosia" zu würdigen, in der es keine Veranstaltung ohne ihre Erfahrung und ihr Ordnungsgeschick gebe, vom Kartenverkauf über die Deko bis zum Nähen der Gardekostüme. Ferner nimmt sich Tanja Ballhorn der CVJM-Gruppenstunden an und betreut die Zeltlager bis zur täglichen Verpflegung von 100 Kindern. Hinzu kommen der von ihr übernommene Baby- und Kinderbasar, aus dem sich der 2012 neu gegründete "Teenie- und Erwachsenenbasar" entwickelte mit der Förderung von Kindergärten und Schulen aus deren Erlös. So ehrte Bürgermeister Harald Kmepe mit Tanja Ballhorn "eine Frau, die mit großem Herzen sich ihrer selbst gestellten Aufgaben mit Umsicht und großem Idealismus annimmt", für sie die liebevolle Bezeichnung "Mutter" in der Prunklosia-Familie zutreffend sei.

Mosthaus ein Stück Heimat

Ingrid und Helmut Datz nahmen auch für Heidi Gauch die Ehrenamts-Urkunde für die Pflege des "Mosthauses Dürrnbuch" entgegen. Im Team hatten die dieses übernommen, als mit einem personellen Wechsel der Betrieb nicht mehr gewährleistet und "ein Stück Heimat in Gefahr war". Die Gemeinde habe das große Glück gehabt, das sich mit dem Ehepaar Datz und Frau Gauch erfahrene Kräfte der Anlage annahmen, führte Kempe aus, der es der Hartnäckigkeit von Helmut Dazu zusprach, dass sie modernisiert wurde und damit heute technisch hochwertig Obst verarbeitet werden kann. Zudem könne mit dem Mosthaus den Kindern gezeigt werden, wie Apfelsaft hergestellt wird: "So entsteht Heimat und die Wertschätzung für die Produkte der Natur".

Nun sucht das Mosthaus-Team Nachfolger, für die beim Neujahrsempfang ebenso geworben wurde, wie für die Mitarbeit in den Vereinen und Organisationen. Ein Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde begeisterte die zahlreichen Gäste, die am Büfett gerne die Gelegenheit zum regen Gedankenaustausch wahrnahmen. Dabei sollte Bürgermeister Kempes Warnung vor "verbotenen Äpfeln" mit der Gefährdung des Paradieses Grundlage für manchen politischen Diskurs. Schließlich scheine es dem "Esel Demokratie zu wohl geworden zu sein, dass er gerne zum Tänzchen aufs Eis" gehe. Mit allen damit verbundenen Gefahren.

Harald J. Munzinger