Genossenschaftsbanken: Stabiles Wachstum 2016

NEUSTADT/AISCH - Die vier selbständigen Genossenschaftsbanken im Landkreis (Raiffeisenbanken Bad Windsheim, Dietersheim, Uehlfeld-Dachsbach und VR meine Bank Fürth | Neustadt | Uffenheim) präsentierten die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Auch im vergangenen Jahr sind die Genossenschaftsbanken stabil gewachsen, erklärte in einer Bilanz-Pressekonferenz Kreisverbandsvorsitzender Klaus Gimperlein.

Kreisverbandsvorsitzender Klaus Gimperlein (l.) und der stellvertretende Vorsitzende Heinrich Reisenleiter zogen Bilanz. Foto: oh



"Unser Geschäftsmodell basiert maßgeblich darauf, stets auch vor Ort für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein - verbunden mit einem leistungsfähigen Multikanalangebot; bei dem die Kunden über den Zugangsweg zu ihrer Genossenschaftsbank entscheiden", so Gimperlein. "Moderne Institute sind da, wo ihre Kunden sind: Digital und regional".

Diese Entwicklung unterstrich der stellvertretende Vorsitzende Heinrich Reisenleiter. Er betonte, dass die vier Genossenschaftsbanken die Zukunft vor Ort erfolgreich mitgestalten können, wenn es gelingt aus der reinen Filialbank eine persönliche Multikanalbank zu formen mit leistungsfähigen Angeboten – sowohl online wie offline. Denn durch die neuen technischen Möglichkeiten ändere sich auch das Kundenverhalten rasant, was wiederum Anpassungen auf allen Ebenen der Bank notwendig mache. Kunden kämen schon heute für einfache Dienstleistungen deutlich seltener als früher in die Filiale.

Dennoch suchten etwa 80 Prozent der Kunden wenigstens einmal im Jahr ihre Bank auf. Kunden verlangten aber auch bei den digitalen Zugangswegen einen immer stärkeren Leistungsumfang, stellte Gimperlein fest. Er verwies in diesem Zusammenhang auf neue Funktionalitäten der VR­BankingApp. Dazu gehören unter anderem die Services "Scan to bank" oder "Geld senden und empfangen" von Smartphone zu Smartphone und die sichere online-Bezahlfunktion "paydirekt", bei der Online-Einkäufe direkt über das Girokonto bezahlt werden. Die digitale Mobilisierung hat in der genossenschaftlichen FinanzGruppe auf allen Themenfeldern, "über alle Ebenen hinweg deutlich Fahrt aufgenommen", brachte es der KV-Vorsitzende auf den Punkt.

Kompetent beraten lassen

Gimperlein: "Trotz der digitalen Möglichkeiten schätzen die Kunden die räumliche Nähe zur ihren Ansprechpartnern und Beratern in den 41 personengebundenen Bankstellen. Daneben stehen zusätzlich 51 SB-Zweigstellen für die Bankgeschäfte (ein Plus von 2 SB-Stellen) zur Verfügung. Auf die veränderten Kundenbedürfnisse reagieren die Raiffeisenbanken indem sie nicht nur das digitale Leistungsangebot weiter ausbauen, sondern gleichzeitig ihr Filialnetz anpassen und Standorte modernisieren".

Denn egal, ob es um Lebensentscheidungen gehe oder die aktuellen Herausforderungen rund um die Niedrigzinspolitik, die Empfehlung der Genossenschaftsbanken laute ganz klar: "Der Kunde ist gut beraten, wenn er sich kompetent von uns beraten lässt". Das stabile und solide Geschäftsmodell der Kreditgenossenschaften werde auch von neuen Kunden und Mitgliedern stark nachgefragt: "Die Mitgliederzahlen der Volksbanken und Raiffeisenbanken steigen weiter, auch im Landkreis. Ende 2016 konnten die vier Genossenschaftsbanken 44.835 Personen und Unternehmen zu ihren Mitgliedern zählen. Das sind 457 Mitglieder mehr als im Vorjahr".

Längerfristige Zinsbindungen

Die Zunahme bei den Kundenkrediten konnte durch eine deutliche Erhöhung der Kundeneinlagen mehr als vollständig refinanziert werden. Aufgrund der hohen Kundeneinlagen sind die Institute weitgehend unabhängig von der mittel- und langfristigen Refinanzierung am Geld­ und Kapitalmarkt. Die Menschen in der Region vertrauen den Genossenschaftsbanken ihr Geld an, das ist der größte Vertrauensbeweis den ein Kreditinstitut gekommen kann. Die Kreditvergabe der Raiffeisenbanken und der VR meine Bank zeichnet sich darüber hinaus durch eine konservative Ausgestaltung aus. 88 Prozent der vergebenen Kredite weisen eine anfängliche Zinsbindung von über fünf Jahren auf. Diese längere Zinsbindung schützt Kreditkunden besser vor Zinsänderungsrisiken und damit vor Unsicherheiten über die zukünftige Zins- und Tilgungsbelastung. Diese Langfristpräferenz - verbunden mit festen Konditionen - verschafft den Privat- und Firmenkunden weiterhin Sicherheit und Transparenz bei ihren Finanzierungen.

Liquide und sichere Einlagen sind besonders gefragt

Das Volumen der insgesamt anvertrauten Geldanlagen nahm um rund 100 Mio. Euro (4,5 Prozent) auf 2.306 Millionen Euro zum Jahresende zu. Die bei den Instituten direkt angelegten Einlagen stiegen um rund 60 Millionen Euro (4,2 Prozent), während Geldanlagen in Wertpapieren, Bausparverträgen und Versicherung um 5,0 Prozent (+ 40 Millionen Euro) zulegten. Im Umfeld der Niedrigzinsphase fällt die Entwicklung jedoch ausgesprochen heterogen aus. Während liquide, kurzlaufende Einlagen nachgefragt werden, sind länger laufende, weniger liquide Einlagen rückläufig: Angesichts der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank nahmen die Sichtguthaben der Kunden weiter deutlich zu.

Weniger liquide Bankprodukte wie Termineinlagen, Spareinlagen und Sparbriefe waren kaum gefragt. Die deutliche Verkürzung der Fristigkeiten der Kundeneinlagen ist auch darin begründet, dass Kunden in Erwartung steigender Zinsen nicht bereit sind, langfristige Zinsbindungen im Einlagenbereich einzugehen. Dieser Trend dürfte sich im kommenden Jahr fortsetzen.

Bilanzsumme weiter im Aufwind

Die aggregierte Bilanzsumme der vier Genossenschaftsbanken hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf 1.940 Millionen Euro erhöht. Das für die Stabilität der Banken wichtige Eigenkapital konnte weiter ausgebaut werden. Dazu wurde betont: "Genossenschaftsbanken kommen wie kaum eine andere Bankengruppe ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe nach, indem sie die mittelständische Wirtschaft und die privaten Haushalte mit Krediten versorgen." So stiegen seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 die Kreditvergaben der Genossenschaftsbanken um 49 Prozent und damit stärker als bei den meisten anderen Bankengruppen. Dies gilt gleichermaßen für die Genossenschaftsbanken des Kreisverbandes, deren Kreditvergaben sich im Jahr 2016 um 27,1 Millionen Euro auf 1. 061 Millionen Euro erhöhten.

Die Vorstände begrüßen den Vorschlag aus Brüssel. Sie sprechen sich jedoch dafür aus, die Intensität der Regulierung nicht allein an der Bankgröße auszurichten. Der Genossenschaftsverband Bayern hat deshalb ein Konzept entwickelt, das auch Geschäftsmodell, Komplexität und Vernetzung von Banken berücksichtigt.

