Geschichte von Eckenhof jetzt in einer Chronik erfasst

GERHARDSHOFEN - Für einen Weiler mit gerade mal zwei Hofstellen ist eine eigene Chronik eine Rarität in der Heimatliteratur. Auf diese sind nun die Einwohner des kleinen Ortsteiles Eckenhof ebenso stolz wie Gerhardshofens Bürgermeister Jürgen Mönius.

Gerhardshofens Bürgermeister Jürgen Mönius freute sich mit Karin Kutzner, Heinz Kühlein sowie Elke, Christa und Georg Schorr (v. l.) über die aufschlussreiche Chronik des Ortsteiles Eckenhof.



Der lud denn auch zur Vorstellung des über 110 starken Einblickes in „Geschichte – Familien – Menschen“ in und um Eckenhof in den Sitzungssaal des Rathauses ein und erhielt für das Gemeindearchiv das erste Exemplar der Chronik, in der eine von ihm bewunderte akribische Forschungsarbeit steckt. Elke Schorr und Karin Kutzner, die aus Interesse an der Vergangenheit ihrer beiden Eckenhöfer Anwesen im Staatsarchiv Nürnberg „unzählige Schätze gehoben“ hatten, galt seine Anerkennung für ein ganz besonderes Werk ebenso, wie dem versierten Heimatforscher Heinz Kühlwein, der Aufzeichnungen und Urkunden mit ihnen auswertete.

Ihm sei zu verdanken, dass sich manche Recherchelücken schlossen, würdigten Karin Kutzner und Elke Schorr Kühlweins wertvolle Mitwirkung. Mit seinen profunden Kenntnissen geschichtlicher Zusammenhänge habe er die Verknüpfungen in der bis 1345 zurückreichenden Geschichte Eckenhofs geschaffen, als der Ortsname erstmals nachgewiesen, ein Albrecht Spieß von Ekkenhouen als Zeuge in einer Urkunde genannt ist. „Was wir nicht wussten, hat er uns wissend gemacht“, schätzte Karin Kutzner Kühlweins engagierte Mitwirkung, die sich ein Stück weit auch mit „familienkundlichem Interesse“ verbinden sollte, stammte doch eine Urahnin Kühlweins ebenfalls aus Eckenhof.

Höfe prägten Ort über Jahrhunderte

So habe er seine Familiengeschichte ein paar Generationen weiter zurückverfolgen können, resümierte Heinz Kühlwein „eine schöne Arbeit“ an der Chronik, die ihm „unheimlich Spaß gemacht“ habe. Im Frühjahr hatte er damit begonnen, unglaublich viel bei den Forschungen in Archiven und anderen Quellen angesammeltes Material „zu Papier zu bringen“, was die Geschichte der beiden Höfe, betrifft „die über Jahrhunderte Eckenhof prägten“, wie auch Geschichten um den kleinen Ort. Wie etwa jene um „Napoleons Schlitten“, von dem der französische Kaiser im Winter 1812 auf dem Rückzug von der verlorenen Schlacht in Russland nach Paris in Eckenhof mangels Schnee auf eine Kutsche umsteigen musste.

Das „Kaiser-Äckerla“ zeuge noch davon und bis 1945 sei der Schlitten in dem Weiler aufbewahrt gewesen, bis er an einen Viehhändler „vertauscht“ worden und damit verschwunden sei, so Kühlwein. Geblieben ist ein Bild und die Geschichte nun auch Schwarz auf Weiß dokumentiert. Auch an Dr. Herrmann Schorr erinnert die Chronik, der 1950 eine Dissertation über Gehardshofen verfasst, sich dabei in der Prognose des sterbenden Dorfes kräftig geirrt hat, wie es die bis heute fortgeschriebene Langzeitstudie belegt.

Rede für Adenauer geschrieben

Ein Irrtum, den man dem „vielleicht bedeutendsten Gerhardshöfer“ gerne verzeiht, der es im Bundeslandwirtschaftsministerium bis zum Ministerialdirigenten gebracht, aber stets die enge Verbindung zur Heimat gehalten hat. In der habe man ihn bewundert, wenn er etwa am Stammtisch erzählte, dass er gerade wieder einmal eine Rede für Kanzler Adenauer schreiben musst, wie Heinz Kühlwein bei der Buchvorstellung die Geschichte des Ortes mit den Geschichten drumherum zu einem facettenreichen Bild vereinte. Wie auch jene eines Steilwandfahrers, den ein Unfall aus der Lebensbahn geworfen hatte, man sich an ihn als den Bauernknecht mit knorrigem Aussehen aber feinem Auftreten und gepflegter Sprache erinnert.

In dem Buch wird auch von Hochzeiten, Schlägereien, Grenzstreitigkeiten oder unberechtigtem Salpetergraben und zwischenmenschlichen Fehltritten berichtet, was sich alles in einem noch größeren Verwaltungswust als heute niederschlug. Nun erweist sich dieser als reich sprudelnde Informationsquelle, wie es Heinz Kühlwein schilderte. In nur kleiner Auflage gedruckt, ist die Chronik in erster Linie ein Schatz der Eckenhofener Familien, um deren Geschichte es im Wesentlichen geht. So kommt sie auch nicht in den Buchhandel, kann aber über die Familien Schorr und Brehm/Kutzner in Eckenhof oder bei Heinz Kühlwein in Neustadt erworben werden.

