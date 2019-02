Gesinnungsstreit um Artenschutz

NEUSTADT/AISCH - Mit bereits 500 Unterschriften in zwei Tagen öffnete das Bürgerbüro der Stadt Neustadt am Samstagvormittag seine Pforten zur Eintragung für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Und erneut standen auch in den zwei Stunden wieder viele Menschen an, um ihre Stimme für den Artenschutz abzugeben.

Passanten wurden auf dem Marktplatz auf das offene Bürgerbüro hingewiesen. Mit Erfolg, worüber sich Corinna Gräßel vom BN (Mitte) ebenso freute, wie über bereits 725 Unterzeichner des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“. © Harald Munzinger



725 waren es nach „Dienstschluss“ und die Eintragsfrist ist erst angelaufen, in der in Neustadt für den Erfolg das Volksbegehren rund 900 Unterschriften erforderlich sind.

Unterdessen spitzt sich der Gesinnungsstreit zwischen den Umweltaktivisten und dem Bauernverband zu, der ein Höfesterben befürchtet, wenn der Forderungskatalog zur „Lebensversicherung für die Artenvielfalt“ erst einmal in Gesetzesform gegossen ist. Dann wäre die ökologische Landwirtschaft massiv auszubauen, müssten zehn Prozent aller Wiesen in Blühwiesen umgewandelt sowie blühende Randstreifen an allen Bächen und Gräben angelegt werden. Auch wenn von den Initiatoren des Volksbegehrens beschworen wird, dass „der Artenschutz und die Unterstützung der bäuerlichen Landwirtschaft eng miteinander verbunden“ seien, Natur und Bauern gewinnen müssten, ruft deren Verband zum „Nein“ auf, will dem Volksbegehren die Stimme versagt wissen.

Ursula Pfäfflin-Nefian von der „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft“ teilt dessen Gegenargumente nicht, bezeichnet das Argument „Eingriff in Eigentum“ als das „wirklich unsinnigste“. Wenn es der Gesellschaft insgesamt diene, warum sollte dann „ein Eingriff, der ein Mähen einer Wiese erst ab einem Zeitpunkt x gestattet oder das Verbot, Wiesen mit Glyphosat etc. zu überziehen, nicht legitim sein?“ Werde ein Verhalten, das der gesamten Gesellschaft schade, per Gesetze untersagt, sei diese „der Sinn von Gesetzen in reinster Form! Und wenn Bauern sich von der Gesellschaft über die zahlreichen Fördertöpfe bezahlen lassen, müssen sie logischerweise akzeptieren, dass ein für die Gesellschaft schädliches Verhalten nicht auch noch honoriert wird“.

Es sei doch nicht so, dass durch das Einhalten von Gesetzen Fördergelder versagt würden, im Gegenteil sei ein Verstoß gegen Gesetze zu sanktionieren und schließe eine Förderung aus. Das zu regeln sei Aufgabe der Politik, zitiert Pfäfflin-Nefian den Standpunkt der „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft“ in einem offenen Brief. Es gelte also dafür zu sorgen, „dass wir ein besseres bayerisches Naturschutzgesetz bekommen, um die Artenvielfalt zu erhalten, und dafür, dass die Bauern für die richtigen Dinge vernünftig bezahlt werden! Für Leistungen zum Nutzen der Umwelt, also zum Nutzen der gesamten Gesellschaft! Das ist dann die Aufgabe, die wir der Politik mit dem neuen Artenschutzgesetz geben!“

