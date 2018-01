Bei einem Großbrand im Wilhelmsdorfer Ortsteil Trabelshof sind in der Nacht auf Montag zwei Menschen verletzt worden. Ein Holzhaus war in Flammen aufgegangen und komplett niedergebrannt.

Traditionell stimmen am dritten Adventssonntag in Markt Erlbach Kirchgasse und Kirchplatz im besonderen Ambiente auf das Weihnachtsfest ein. Den Adventsmarkt eröffnete Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß mit Christkind Vicky, das zum Schluss die Kinder bescherte.

Christkind Anna und der Erste Bürgermeister Neustadts Meier eröffneten feierlich den Weihnachtsmarkt der Stadt. An 63 Buden gibt es Süßes, Herzhaftes und Kreatives. Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. An beiden Tagen werden Kutschfahrten bis 19 Uhr angeboten.