Gewässerentwicklungskonzept der Allianz

Weichenstellung für den Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz - vor 4 Minuten

EMSKIRCHEN - Fünf Gemeinden der Kommunalen Allianz Aurach-Zenn lassen gemeinsam ein Gewässerentwicklungskonzept (GEK) erstellen. Der Vertrag für Hagenbüchach, Neuhof a. d. Zenn, Obernzenn, Trautskirchen und Wilhelmsdorf mit der Nürnberger Landschaftsplanung Klebe wurde bei der letzten Sitzung des Lenkungsausschusses in Emskirchen unterzeichnet.

Im Sitzungssaal des Emskirchner Rathauses wurde "Gewässerentwicklungskonzept für Aurach-Zenn“ unterzeichnet. © Insignio



Im Sitzungssaal des Emskirchner Rathauses wurde "Gewässerentwicklungskonzept für Aurach-Zenn“ unterzeichnet. Foto: Insignio



Nachdem für Markt Erlbach bereits seit einigen Jahren ein GEK vorliegt und die Arbeiten für Emskirchen kurz vor dem Abschluss stehen, wird das gesamte Gebiet der Kommunalen Allianz Aurach-Zenn in naher Zukunft über ein Plandokument zur Entwicklung der Gewässer III. Ordnung verfügen. Mit der Vertragsunterzeichnung kam ein mehrmonatiger Beratungs-, Planungs- und Entscheidungsprozess, an dem auch das Wasserwirtschaftsamt Ansbach beteiligt war, zu einem Abschluss.

Den Zuschlag im Ausschreibungsverfahren mit mehreren spezialisierten Planungsbüros erhielt die Nürnberger Landschaftsplanung Klebe, die neben einer Reihe vergleichbarer Projekte in Mittelfranken auch das GEK für Emskirchen ausgearbeitet hat. Das vereinbarte Ziel ist ambitioniert: Bis zur Kommunalwahl im Frühjahr 2020 sollen die Konzepte für alle fünf Gemeinden abgeschlossen sein.

Kreß: Praxisorientierter Schritt

"Die Beauftragung eines Gewässerentwicklungskonzepts ist an und für sich keine sensationelle Entscheidung, aber ein konsequenter, wichtiger und vor allem praxisorientierter Schritt“, betonte Dr. Birgit Kreß, Allianzsprecherin und Bürgermeisterin von Markt Erlbach, bei der Vertragsunterzeichnung. "Wir setzen damit ein deutliches Zeichen für die Bedeutung, die der Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz in den Mitgliedsgemeinden der Kommunalen Allianz hat. Gewässerschutz ist Bestandsbewahrung und Zukunftssicherung zugleich. Der Entschluss zum gemeinsamen Vorgehen schafft einen einheitlichen Planungsstandard und stellt erneut die Wirksamkeit der Zusammenarbeit in der Kommunalen Allianz Aurach-Zenn unter Beweis.“

496 Hektar Untersuchungsfläche

Für das GEK werden Gewässer III. Ordnung in kommunaler Unterhaltspflicht mit einer Länge von insgesamt 124 Kilometern untersucht. Den geringsten Anteil hat Wilhelmsdorf mit 7,4 Kilometern, den größten Obernzenn mit 45,8 Kilomeetern, auf Trautskirchen und Neuhof a. d. Zenn entfallen jeweils 27, auf Hagenbüchach 15,4 Kilometer. Betrachtet werden nicht nur die Gewässerläufe, sondern die beidseitigen Uferstreifen in einer Breite von zwanzig Metern. Daraus ergibt sich eine Untersuchungsfläche von insgesamt 496 Hektar. Die Gewässerlängen bestimmen den Verteilungsschlüssel der Maßnahmekosten in Höhe von rund 45.000 Euro, die vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach mit 75 Prozent gefördert werden.

Langfristiger Handlungsrahmen

Das GEK ist ein wasserwirtschaftlicher Fachplan und durchläuft kein förmliches Genehmigungs- beziehungsweise Beteiligungsverfahren. Die Einbeziehung und Information der Bürger, Beteiligten und Interessenten in den betroffenen Gemeinden soll dennoch erfolgten. Das GEK ist unverbindlich und stellt einen langfristigen Handlungsrahmen dar. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Unterhalts- und Ausbaumaßnehmen erfolgt auf freiwilliger Basis. Das GEK unterliegt einer wasserwirtschaftlichen, aber keiner wasserrechtlichen oder sonstigen Prüfung bzw. Genehmigung und ersetzt keine wasserrechtlichen Bescheide wie z. B. Erlaubnis, Bewilligung, Planfeststellung und Plangenehmigung.

Das Ziel des Konzepts nannte Dipl.-Ing. Sebastian Klebe: "Die Lenkung von Ausbau- und Unterhaltsmaßnahmen, um die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer mit ihren Auen langfristig mit einem Minimum an steuernden Eingriffen zu erhalten bzw. wiederherzustellen und zu fördern.“

nb