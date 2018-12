Gleich zwei "Christkinder" in Neustadt geboren

NEUSTADT - Weihnachtsfreude auf der Entbindungsstation der Klinik Neustadt. Gleich zwei Kinder kamen hier an Heilig Abend zur Welt.

Mit den Eltern Jagtar Singh Gill und Harjinder Kaur freuen sich Dr. István Mohnár und Chefärztin Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl sowie Hebamme Laura Scheuenstuhl über die Geburt von "Christkind" Nirvan Singh Gill. © Harald Munzinger



Als der in Neustadt tätige IT-Spezialist Jagtar Singh Gill und seine Frau Harjinder Kaur erfuhren, dass es in ihrer neuen deutschen Heimat als ein besonderes Glück gilt, ein Christkind zu bekommen, entschied sich das der Religionsgemeinschaft der Sikhs angehörende Paar aus Indien, dass Sohn Nirvan Singh Gill an Heilig Abend mit Kaiserschnitt geboren werden sollte. Der erblickte gesund und wohlbehalten mit 58 Zentimetern und 4000 Gramm am Vormittag das Licht der Welt.

Chefärztin Dr. Liane Humann- Scheuenstuhl konnte wenig später Landrat Helmut Weiß und seinen Begleitern beim Weihnachtsbesuch in der Klinik "Neustädter Christkind" berichten und den glücklichen Eltern deren Glückwünsche überbringen. Die übermittelten die frohe Botschaft ihrem zweiten noch bei Verwandten in Indien lebenden Kind.

Weiß würdigt bei seiner "Weihnachtsvisite" Personal

Mit Assistenzarzt Dr. István Mohnár und Hebamme Laura Scheuenstuhl half Dr. Liane Humann-Scheuenstuhl am späteren Heiligen Abend auch dem 49 Zentimeter großen Schammo Hasan Anas mit 3400 Gramm auf die Welt. Das schönste Weihnachtsgeschenk für Mutter Kurad Jardo Zahra und Vater Schammo Hasan Kahlaf, irakische Yeziden, die seit zwei Jahren in Neustadt leben.

Dass Eltern in der Klinik auf beste medizinische Versorgung und pflegende Betreuung vertrauen können, würdigte Landrat Weiß bei seiner "Weihnachvisite“ das hochqualifizierte und engagierte Personal. Und dass für die Neugeborenen in der Klinik "Hände sind, die sie tragen“ und "Arme, in denen sie sicher liegen", versichert die Hebammengemeinschaft "Herzklopfen". Zwei Faktoren, die 2018 mit für einen leichten Anstieg der Geburtenzahl von 535 im Vorjahr auf 550 bis 560 in der Klinik Neustadt sorgen, wie dies Chefärztin Dr. Humann Scheuenstuhl bis zum Jahresende erwartet.

