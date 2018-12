Glückliche Gewinnerin hätte Glückszahl fast übersehen

Nachträgliche Bescherung mit Lions-Adventskalender-Hauptgewinn - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Dieses "Christkind“ bereitete auch nach Weihnachten noch große Freude: Roswitha Falkenheim aus Münchsteinach gewann den Hauptpreis des Lions-Adventskalenders mit einem 5000-Euro-Gutschein - sie hätte den Gewinn doch beinahe übersehen.

Präsident Helmut Kühnl (l.) und Dr. Norbert Teltschik (r.) bereiteten Roswitha und Roland Falkenheim die große nachträgliche Weihnachtsfreude mit dem Hauptpreis der Lions-Adventskalender-Aktion. © Harald Munzinger



Präsident Helmut Kühnl (l.) und Dr. Norbert Teltschik (r.) bereiteten Roswitha und Roland Falkenheim die große nachträgliche Weihnachtsfreude mit dem Hauptpreis der Lions-Adventskalender-Aktion. Foto: Harald Munzinger



Eie Glücksnummer entdeckte sie erst, als sie nach der Weihnachtsfeier mit der Familie zur Ruhe kam. Beim Studium der Lionsbotschaft von der Ziehung am Heiligen Abend mochte Roswitha Falkenheim zunächst ihren Augen nicht trauen wollte, konnte sich dann aber mit Ehemann Roland freuen: Einer ihrer zehn Kalender, die sie "für den guten Zweck kaufte", hatte tatsächlich die Glückszahl 724, die für den Hauptgewinn gezogen worden war.

Allerdings mischte sich in die Freude Skepsis, ob man es vielleicht schon verpasst hatte, den Gewinn einzulösen, doch Lions-Präsident Helmut Kühnl zerstreute alle Zweifel und lud mit Dr. Norbert Teltschik, einem der Hauptsponsoren des mit 369 Preisen im Gesamtwert von über 31.000 Euro ausgestatteten Adventskalender-Benezifprojektes, zur Übergabe des 5000-Euro-Gutscheines ein. Der kann bei der Firma Köstner eingelöst werden. Dass man in deren großem Sortiment ganz bestimmt etwas Passendes finden werde, waren Roswitha und Roland Falkenheim überzeugt, denen auch Johann Kellner aus dem Lions-Vorstand gratulierte.

Bei der Firma Köstner sind ab 2. bis Ende Januar auch die weiteren Preise abzuholen, die bei der Bescherung am 23. Dezember in der Rathaus-Ehrenhalle nicht an die Gewinner übergeben worden waren. Darunter auch noch einige recht attraktive Preise. Nicht auszuschließen, dass Roswitha Falkenheim unter den zehn Adventskalender nicht auch noch eine weitere Überraschung erlebt, die „nie so genau hingeschaut“ und fast den Hauptgewinn übersehen hatte. Preise, die nicht abgeholt werden, würden zum Nennwert „vermarktet“ und der Erlös ebenfalls dem Spendenkonto zugeführt, ließ Präsident Kühnl wissen.

hjm