Glyphosat-Verbot und Leinenpflicht für Hunde beschlossen

NEUSTADT/AISCH - Glyphosat-Präparate sowie Mittel auf Neonicotinoid-Basis dürfen auf städtischen Grundstücken ebenso wenig ausgebracht werden, wie Klärschlamm. Diese Verpflichtungen bei Neuverpachtungen beschloss der Stadtrat der Kreisstadt. Auch für Hundebesitzer gibt es etwas zu beachten.

Hunde mit über 50 Zentimeter Schulterhöhe müssen in Neustadt künftig an die Leine. © dpa



Der setzte damit "ein höchst bemerkenswertes Zeichen", erklärte Erster Bürgermeister Klaus Meier bei Bekanntgabe der nichtöffentlichen Beschlussfassung. Der Pächter verpflichtet sich nach dieser, "das Land ordnungsgemäß zu bewirtschaften, insbesondere es nach den Regeln der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zu bestellen und zu düngen. Zur Anwendung Glyphosat-Präparaten auf Ackerflächen kann in Einzelfällen eine Genehmigung durch die Stadtverwaltung erteilt werden. auf Grünland ist ihr Einsatz "zur Einzelpflanzenbekämpfung mittels Dochtstreichgerät oder Buckelspritze zulässig".

Anleinpflicht für größere Hunde

Für Hunde mit einer Schulterhöhe von über 50 Zentimetern schreibt eine neugefasste Verordnung die Anleinpflicht im Gebiet der Stadt Neustadt vor. Dazu beispielhaft aufgeführte Rassen hielt Stadträtin Jutta Bauereiß für überflüssig, doch blieb der Passus in der letztlich einstimmig beschlossenen Verordnung, die der Leiter des Ordnungsamtes, Werner Rauner, nach der "Vollzugsbekanntmachung" abgefasst hat.

Die Verantwortung liege beim Hundeführer wurde in einer kurzen Aussprache betont. An diese könnten uneinsichtige Hundehalter – die schwarzen Schafe unter überwiegend Tierfreunden – künftig von den Verkehrsüberwacherun aufmerksam gemacht werden. Fortgesetzte Verstöße können nach Auskunft von Bürgermeister Meier teuer werden, der empfindliche Geldbußen bis zu 1000 Euro bezifferte. Schon bisher galt die mehr oder weniger beachtete generelle Anleinplicht in öffentlichen Grünanlagen.

Das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Bewegungsdürfnis der Hunde werde durch die Verordnung nicht eingeschränkt, erklärte Meier, gebe es doch ausreichend Flächen außerhalb der geschlossenen Bebauung, die von der Anleinpflicht ausgenommen seien. Stadtrat Walter Billmann mahnte als Vorsitzender der Jägervereinigung die Beachtung des Bundesjagdgesetzes an.

Altersdefinition geändert

Korrigiert wurde die Definition der Altersgrenzen von Kindern und Jugendlichen in der Gebührensatzung des Waldbades. Deren letzte Neuregelung war auf Kritik gestoßen, die nach Auffassung des Bürgermeisters berechtigt war. Man müsse auch Fehler eingestehen, begrüßten er und das Ratsgremium denn auch den Vorschlag des Werkausschusses als "Erleichterung für die Familien" und "sehr soziale Lösung": Kinder gelten danach ab dem vollendeten sechsten bis vor dem vollendeten 16.Lebensjahr, Jugendliche dann bis vor dem vollendendeten 18. Lebensjahr. Unter sechsjährige Kinder haben freien Eintritt.