Goethe im Weinberg: Wanderung durchs Weinparadies

BULLENHEIM - "Goethe & Co. im Weinparadies". Das bietet beim nächsten "Kabinettstückchen" im "Weinparadies Franken" am Sonntag, 1. Oktober, reichlich Stoff für "Geschichten vom Wein und anderen Sachen".

Wer mehr über die Dichtkunst und den Wein lernen will, ist am 1. Oktober zur Wanderung durchs fränkische Weinparadies eingeladen. © privat



"In vino veritas - das wussten schon die Alten und die Dichter", so Annerose Pehl-Dürr, die einlädt: "Tauchen Sie auf einem leichten Spaziergang durch das Bullenheimer Paradies nicht nur in die Beziehung zwischen Sprache und Wein ein, sondern hören Sie auch Geschichten, Anekdoten und Amüsantes über das Verhältnis Mensch und Wein. Vielleicht werden auch Sie etwas aus Ihrem Erfahrungs- und Wissensschatz dazu beitragen können". Beim Probieren eines Weines in den Rebhängen über Bullenheim lasse sich sicher hervorragend philosophieren über die Frage, "ob das Leben im Weinberg nicht ein Spiegel des eigenen Lebens ist".

Die Teilnehmer, denen "dem Gelände angepasste Bekleidung" empfohlen wird, treffen sich am 1. Oktober um 14 Uhr zur etwa zweistündigen Wanderung um 15 Uhr am Rathaus in Bullenheim. Anmeldungen nimmt der Gästeführer "Weinerlebnis Franken" Heinz Voit gerne entgegen. Telefon: 09339/989626, Fax:09339 - 989627, E-Mail heihevo@gmail.com.

Es sind aber auch Kurzentschlossene willkommen, teilt das "Weinparadies Franken" mit, das weitere Informationen telefonisch (09339/991565 oder per E-Mail info@weinparadies-franken.de) sowie auf der Homepage www.weinparadies-franken.de gibt.

