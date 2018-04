"Goldener Schnitt": Digitale Fotoschau in Neustadt

Heinz Brunner vermittelt am kommenden Dienstag sein Fotografie-Wissen - vor 16 Minuten

NEUSTADT/AISCH - "Digital fotografieren, aber wie?", lautet das Vortragsthema der "Fotofreunde Neustadt", die dazu am Dienstag, 10. April, um 20 Uhr in die Gaststätte AusZeit, am Neustädter Kirchweihplatz einladen.

Porträt-Fotografie ist nur eines der Beispiele, zu denen Heinz Brunner am kommenden Dienstag in seinem Vortrag hilfreiche Tipps geben wird. © Brunner



Der Referent, Heinz Brunner, vermittelt für Alt und Jung das Grundlagen-Wissen des Fotografierens mit digitalen Kompaktkameras von der Anwendung des Belichtungs-Dreiecks über den Goldenen Schnitt bis zu Bildkompositionen von Motiven.

Anhand einer digitalen Fotoschau unter anderem von ausgesuchten Landschafts-, Porträt-, Wasser-, Nacht-, sowie Tele- und Makroaufnahmen werden Tipps für gelungene Fotos gegeben. Alle, die Freude am Fotografieren haben und ihr Können verbessern wollen, sind eingeladen. Bei Jugendlichen unter 16 Jahren bitten die Fotofreunde um Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

