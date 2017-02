"GoSozial" in Uffenheim: Einblick in soziale Berufsfelder

NEUSTADT/UFFENHEIM - Unter dem Motto "Du wirst gebraucht" lud das "Freiwillige Soziale Schuljahr" (FSSJ) des Freiwilligenzentrums in Kooperation mit der Christian-von-Bomhard Schule regionale Ausbildungsstätten, soziale Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände erstmalig nach Uffenheim ein.

Beratungsgespräche wurden an den Ständen der "Go sozial"- Berufsmesse in Uffenheim angeboten. Foto: oh



Sie stellten interessierten Schülern und deren Eltern bei der "GoSozial", der einzigen Berufsorientierungsmesse für Soziale Berufe im Landkreis, ein buntes Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten in pädagogischen und Gesundheitsberufen vor und warben für junge und interessierte Nachwuchskräfte. Im großen, lichtdurchfluteten Atrium der Schule reihte sich ein Stand neben dem anderen.

So bot sich den Besuchern, interessierte Jugendliche mit ihren Eltern, ein großes Ausbildungs- und Praktikumsangebot. Nach einer Begrüßung durch Schulleiter Winfried Malcher hieß Veronika Polok, Projektkoordinatorin des FSSJ im Freiwilligenzentrum "mach mit!" alle Aussteller und Interessierten willkommen. Sie gab einen kurzen Überblick über das vorhandene Angebot der Aussteller.

Vertreter jeder Branche standen für Fragen zur Verfügung

An den verschiedenen Ständen warteten Lehrkräfte, Mitarbeiter oder Auszubildende, um direkt und unverbindlich mit den Interessierten in Kontakt zu treten und über Ausbildungsmöglichkeiten und - inhalte zu informierten. Das waren die Fachakademie für Sozialpädagogik, die Fachschulen für Kinderpflege, Sozialpflege, Hauswirtschaft sowie Altenpflege, Heilerziehungspflege, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und zwei Krankenpflegeschulen.

Am Stand des Freiwilligenzentrums erhielten die Jugendlichen kompetente Auskünfte über verschiedene Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagement für Jugendliche. Auch Einrichtungen wie Seniorenresidenz Bad Windsheim, die Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof, die Diakonie, die Lebenshilfe und Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck warben für junge Nachwuchskräfte. Die Arbeitsagentur stand für allgemeine Fragen offen. "Fachkräftemangel im sozialen Sektor wird immer deutlicher und brennender", wurde bei der Nachwuchswerbung betont.

Alle Interessierten waren zu zwei Impulsvorträgen eingeladen. Sie standen unter dem Thema "Hart aber schön" Berufe im Sozial - beziehungsweise Gesundheitswesen. Hier zeigten Carmen Czerny, Leiterin der Heilpädagogischen Tagesstätte der Lebenshilfe, sowie Dr. Wolfgang Anderer, Chefarzt der akutgeriatrischen Abteilung der Klinik Bad Windsheim, sowohl die beruflichen Möglichkeiten als auch ihren eigenen persönlichen Werdegang auf. Von Praktika über Ausbildung bis hin zum Studium trafen sie ihre Berufswahl.

Fazit aus der Praxis: "Hart, aber schön"

Schnell war klar: "Ja, hier im pädagogischen beziehungsweise Gesundheitsbereich möchte ich tätig werden." Schicksale und schwere Krankheiten, Aufgaben, die nicht immer sehr appetitlich sind, gehörten nun mal zum Berufsalltag dazu. Aber es gibt auch die schönen Momente der Begegnungen und Heilungen. Beide zogen am Ende ihres Vortrages auch nach vielen Berufsjahren das gleiche Fazit: Der Beruf ist immer noch erfüllend, weil er mit Menschen zu tun hat. Das Fazit beider: "Hart, aber schön".

"Das FSSJ ist eine kleine Möglichkeit, Jugendliche mit sozialen Berufen in Berührung zu bringen. Diese müssen jedoch attraktiver werden, dringend wieder in den Vordergrund rücken und intensiv beworben werden, damit die Informationen die Jugendlichen in der Berufsorientierungsphase frühzeitig erreicht", so Dorothea Hübner, Leiterin des Freiwilligenzentrums. Enttäuscht zeigten sich einige Aussteller über die geringe Resonanz. Dies regte gleich im Anschluss dazu an, im kommenden Jahr Synergien zu schaffen und die "GoSozial" in einen größeren Kontext einzubinden.

