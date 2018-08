Große Eröffnung des Neustädter "WeinMarktPlatzes"

Klein aber fein: Zwei Tage wird mit dem Oberen Ehegrund gefeiert - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Mit Prinzessinnenwein eröffneten Erster Bürgermeister Klaus Meier, die Vorsitzende des Weinbauvereins Oberer Ehegrund, Anke Gümpelein, und Weinprinzessin Nadine I. den 15. Neustädter "WeinMarktPlatz".

Mit der Vorsitzenden des Weinbauvereins Oberer Ehegrund, Anke Gümpelein (r.) sowie Weinprinzessin Nadine I. und deren Krönungswein eröffnete Bürgermeister Klaus Meier den 15. Neustädter "WeinMarktPlatz" in großer Gästerunde. © Harald Munzinger



Vor stattlicher Gästeschar stimmten sie darin überein, dass der Rahmen für die Genüsse regionaler Spezialitäten in der romantischen Marktplatzkulisse nicht besser sein könnte, um an den beiden "Markt-Abenden" in gemütlicher Runde zu feiern. Dazu sollten nach der extremen Hitze der letzten Wochen auch gemäßigte Temperaturen beitragen und die "Noochtgaiger" mit stimmungsvoller Musik das Fest abrunden, zu dem auch am Samstag wieder eingeladen wird. Dann auf Wunsch vieler Gäste ohne Musik.

Dass er vor 17 Jahren im Agenda 21-Arbeitskreis Wirtschaft mitgewirkt habe, der die ThemenMarktplätze zur Förderung der regionalen Produkte gegründet hatte, machte Bürgermeister Klaus Meier, der eigens seinen Urlaub für den "WeinMarktPlatz" verkürzt hatte "ein wenig stolz". War es doch damit zugleich gelungen, die Stadt, die inzwischen zu den ersten der 100 "Genussorte Bayerns" zählt und wo "immer was los ist, mit interessanten Veranstaltung auch für neue Bürger attraktiver zu machen".

Nun sollte der "wundervolle Frankenwein" im Mittelpunkt stehen, ehrliche Weine aus dem Oberen Ehegrund von den Winzerfamilien Düll, Grosch und Vicedom kredenzt werden. Weine, so Meier dankbar für das erfolgreiche langjährige Zusammenwirken, die von jedem Winzer ohne Zusätze und Tricks im Weinkeller "etwas anders ausgebaut werden und auch etwas anders schmecken". So lud denn Anke Gümpelein zu einem "Streifzug durch die Rebsorten" ein, mit Bürgermeister Meier überzeugt, dass jeder Gast unter den rund 20 exzellenten Weinen "seinen Lieblingswein" finden wird.

Im Glas konzentrierte Sonne

In geselliger Runde mit Freunden die im Glas konzentrierte Sonne mit den charaktervollen Weinen des Ehegrundes mit seinen gastfreundlichen Dörfern zu genießen, folgten die vielen Besucher auch aus der Region gerne dem Aufruf von Anke Gümpelein und Weinprinzessin Nadine. Die ließ auch gleich die beliebte Bremsertour am 6. und 7. Oktober im Oberen Ehegrund vormerken, und Bürgermeister Klaus Meier den Saisonauftakt des "Aischgründers" am Samstag, 1. September, mit dem "Karpfen-Marktplatz".

Zu den Frankenweinen werden auf dem von Harald Heinlein und Andrea Hartmann bestens vorbereiteten 15. Neustädter "WeinMarktPlatz" auch herzhafte und süße Spezialitäten geboten, sodass kaum Wünsche offen bleiben sollten und am Samstagabend werden. "Herz was willst du mehr", meinte denn auch Bürgermeister Klaus Meier beim Start von "zwei Tagen Urlaub daheim" mit charmanter und musikalischer Begleitung. Nachdem der "WeinMarktPlatz" im Vorjahr erstmals schlechtem Wetter zum Opfer gefallen war, machte Petrus diesmal alles wieder gut.

Für die Reben viel zu trocken

Allerdings speziell auf das "kleine aber feine Weinfest" bezogen, denn mit dem Wein meinte er es in diesem Sommer zu gut. Wochenlange Trockenheit setzten ihm zu, sodass bei großer Hitze junge Reben bewässert werden mussten und die Notreife der relativ kleinen Trauben einsetzte. Die Lese wird auch im Oberen Ehegrund schon in 14 Tagen beginnen und vermutlich zur Kirchweih Mitte September weitgehend abgeschlossen sein, nach der in der Regel als Erstes der Bacchus gelesen wird. Mit Einbußen von rund 30 Prozent rechnet Winzer Günther Vicedom beim Ertrag, zugleich aber – ähnlich wie im Jahr 2003 – mit einer ausgezeichneten Qualität. Womit man sich schon auf den 16. "WeinMarktPlatz" freuen darf.

Harald J. Munzinger