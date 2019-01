Große Gästeschar bei Vernissage der Drechsler-Ruhmann-Ausstellung

NEUSTADT/AISCH - Großer Bahnhof für große Kunst bei der „Drei-Königs-Vernissage“ der „Galerie in der Sparkasse“. Zahlreiche Gäste waren der Einladung zum Auftakt des Galeriejahres gefolgt, zu dem Karin Drechsler-Ruhmann von Januar bis März den Betrachtern ihrer „Dreidimensionalen Ansichten“ ganz neue Perspektiven eröffnet.

Gertraud Geißendörfer erfuhr bei der Vernissage hohe Anerkennung durch Direktor Gunther Frautz für 41 Jahre engagierte und sachkundige Organisation der „Galerie in der Sparkasse“. © Harald Munzinger



Hausherr Gunther Frautz freute sich über die erneut große Gästeschar mit MdL Hans Herold, Landrat Helmut Weiß und Erstem Bürgermeister Klaus Meier an der Spitze, die seinen Dank an Gertraud Geißendörfer für die Galeriebetreuung seit über 40 Jahren mit viel Beifall bestärkte. Sie habe „mit Engagement, Kreativität und Sachverstand die Galerie in der Sparkasse mit der Vielfalt künstlerischen Schaffens so erfolgreich gemacht“, die bei ihr „in besten Händen“ sei. Viele Künstler im Gästekreis mochten dies gerne bestätigen.

Nach einem kurzen Rückblick auf das mit der größten hier jemals gezeigten Skulptur von Christian Rösner erfolgreich abgeschlossene Galeriejahr 2018, gab Sparkassendirektor Frautz das Startsignal für ein „neues, besonderes Kunstjahr“. Schließlich wird man 2019 die 350. Kunstausstellung festlich begehen können. Sie wird dem langjährigen Kunsterzieher des Neustädter Gymnasiums, Heiner Kramer, gewidmet sein, der von Juli bis September „herausragende Werke der Malerei und Handzeichnungen“ ausstellen und am Herbstfestsonntag „dem Publikum Rede und Antwort über sein künstlerisches Opus stehen wird“.

Doch zunächst richtet die international renommierte Künstlerin Karin Drechsler-Ruhmann den Fokus der Kunstinteressierten aus der Region auf „Dreidimensionale Ansichten“. Direktor Frautz hieß sie mit zahlreichen „außergewöhnlichen 3D-Acryglasbildern, feinen Porzellanarbeiten, Schmuck und Radierungen“ bei der Vernissage willkommen, bei der die Jazzband der Musikschule im Landkreis unter der Leitung von Thomas Meinlschmidt mit schwungvollen Rhythmen den Winter beschwor.

In das Thema der Auftaktgalerie 2019 führte Professor Christian Barta ein, der zunächst Gertraud Geißendörfer und der Sparkasse dafür dankte, „was mit der Galerie für die Region getan“ werde. Sei bei den Porzellanplastiken von Drechsler-Ruhmann die Dreidimensionalität formgegeben, sei sie „in Bildern etwas Besonderes“ so der Professor für 3D Gestaltung und Grafikdesign an der Hochschule Ansbach. Beschreibe 1D einen Punkt und 2D eine waage- oder senkrechte Linie vereine 3D die Koordinaten innerhalb einer Ebene und lasse damit Tiefe erleben. Die Künstlerin erzeuge diese durch die Staffelung ihrer Bilder auf transparenten Scheiben.

Durch den Paralaxeneffekt entstünden sehr schöne Bilderwelten, erschienen Landschaften und Architekturen plastisch. Professor Barta riet, an den Bildern langsam vorbei, hin- oder wegzugehen und spannend zu erleben, was passiert, die Bilder „spielend mit den Augen zu erorbern“. Der Künstlerin gelinge es, mit Farbigkeit, Kontrasten und Lebendigkeit ihre Bilder strahlen und immer wieder neu entdecken zu lassen. Komme mit 4D die Komponente Zeit hinzu, sollten sich die Werke mit der Zeit verändern, verband Barta mit dem Blick in die Zukunft zwinkernd eine neue Herausforderung für Karin Drechsler-Ruhmann. Ob man sich 5D mit Gerüchen wirklich wünschen sollte, bot Gesprächsstoff bei Häppchen und Sekt, wobei viele Gäste auch die Neujahrswünsche austauschten.

Die „Dreidimensionalen Ansichten“ werden noch bis Ende März während der Sparkassen-Dienstzeiten zu besichtigen sein. Von April bis Ende Juni folgen Werke der in Minnesota (USA) aufgewachsenen Künstlerin Barbara Lidfors. Sie bringt unter dem Ausstellungsthema „Situational Realities“ Lebenswirklichkeiten der Menschen in privaten und öffentlichen Räumen „großartig realistisch abgebildet in Wand- und freistehenden Objektbildern“ in die Galerie, wie es Direktor Frautz ankündigte. Nach der Jubiläumsgalerie mit Malerei und Handzeichnungen von Heiner Kramer wird von Oktober bis Dezember Raimund Schemmel aus Arnstein mit Malerei, Skulpturen und Objektkunst zum Abschluss des Galeriejahres „eine „inhaltlich und auch stilistisch interessante gestalterische Bandbreite bieten“.

Eine ausführliche Wirtschaftsreplik 2018 mit dem Blick auf das neue Jahr schloss Direktor Gunther Frautz bei allen Turbulenzen „nicht mit düsteren Prognosen“ und riet durch tägliche negative Nachrichten ins Bockshorn jagen zu lassen. Schließlich seien die Aussichten für 2019 nicht schlecht und auch der Konsum werde „durch die auch in 2019 prognostizierte steigende Erwerbstätigkeit wieder eine wichtige Stütze sein“.

Harald J. Munzinger