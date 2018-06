Große Kunst für jedermann: Rainer Funk stellt in Neustadt aus

"Stille Wälder": Rainer Funk stellt in Neustadt seine Sicht vom Mythos Wald aus - vor 1 Stunde

NEUSTADT AN DER AISCH - Er hat schon etliche Preise abgesahnt und lehrt an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg - kurzum: Rainer Funk ist einer der ganz großen Künstler der Region. Nun haben Neustädter die Chance, seine Werke zu bestaunen.

Rainer Funk erläutert das Entstehen seiner Bilder von Regenwäldern mit der künstlerischen Freiheit fantasievoller Farbigkeit. © Harald Munzinger



In die alte Heimat kehrt Rainer Funk wieder einmal mit einer Ausstellung des Kunstkreises Neustadt zurück. Hier gestaltet er die 346. "Galerie in der Sparkasse" mit Malerei unter dem Titel "Stille Wälder". In Neustadt aufgewachsen, hatte Rainer Funk hier 1976 das Abitur gemacht und von 1977 bis 1983 das Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Professor Clemens Fischer absolviert.

1981 erfolgte seine Ernennung zum Meisterschüler und 1991 seine Auszeichnung mit dem Debütantenpreis des bayerischen Staatsministeriums für Erziehung und Wissenschaft. Ihr sollten zahlreiche Würdigungen des Künstlers folgen, der seit 1994 die "Studienwerkstätte für Maltechnik" an der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste leitet. Mit dem Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten ist Rainer Funk erstmals 2001 ausgezeichnet worden, 2006 erneut und 2009 mit dem Preis des Verlegers der Nürnberger Nachrichten. Kunstpreis-Ausstellungen ohne Bilder Funks sind fast nicht mehr vorstellbar. Sie reihen sich in eine lange Liste von Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen quer durch die Republik sowie von Sumatra über Skopje, Florenz, Sizilien und Nizza bis Paris und Glasgow auch auf der internationalen Kunstbühne.

Neustadt ist Rainer Funk als engagiertes Mitglied des hiesigen Kunstkreises verbunden geblieben. Im Kollektiv und solo stellte er schon einige Male in dessen Galerie aus und ist auch mit der "Kunst am Bau" in der Heimat seiner Jugend präsent. Den kleinen Sitzungssaal des Rathauses und den Amtsgerichtsneubau schmücken seine Stadtansichten, weitere Kunstwerke Funks Firmengebäude in Nürnberg und Fürth oder Hamburg und Berlin.

Wälder lösten "Horizonte" ab

Wälder übten auf Rainer Funk bei Studienreisen etwa nach Sumatra oder Malaysia einen starken Reiz aus, sich ihnen nach seinen "Horizonten" intensiv zu widmen. Zumal er ja mit seiner Akademie in Nürnberg vom Wald umgeben ist. Weitere Eindrücke fließen von Radtouren im Böhmerwald ein, sodass der Künstler in der Vielfalt an den verschiedenen Schauplätzen vom tropischen Regen- bis zum fränkischen "Steckerleswald" seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Dabei löst er sich vom Original und verleiht dem Regenwald eine faszinierende Farbigkeit, die dort nur versteckt zu entdecken ist.

Funk lässt damit das Interesse an Wäldern "aufblühen", um deren Bestand er sich sorgt. Wenn etwa in Westmalaysia der älteste Urwald der Welt schon stark dezimiert ist, ihn jetzt vielleicht wachsendes Interesse von Touristen rettet. So soll die dargestellte Schönheit der Wälder achtsamer mit ihnen umgehen lassen. Egal ob das Grün in verschiedenen Schattierungen dominiert, wie in Funks früheren Bildern, oder sich darin Farbigkeit immer mehr durchsetzt, wie bei den "vier Jahreszeiten", die der Künstler speziell für eine Ausstellung in Schloss Oberschwappach gemalt und dafür besondere Anerkennung gefunden hatte.

Funk-Bild statt Schrankwand

Eine kleinformatige Serie von "Wiesenblumen" versteckt sich in der "Galerie in der Sparkasse" ein wenig neben den von Funk bevorzugten großflächigen Bildern, die eine Schrankwand ersetzen könnten und "völlig pflegeleicht seien", wie er etwa schmunzelnd auf seinen Orchideenhain verweist. Der bringe die zauberhaften Blüten ganzjährig ins Zimmer, ohne sie gießen zu müssen, fügt er mit einem Schuss Satire an und bekennt die pure Fantasie bei diesem Regenwaldmotiv.

Die bringt er mit raffinierter Technik zum Ausdruck. Da trägt er Acrylfarben auf ein Brett auf und "druckt" sie auf die Grundstruktur eines gemalten Bildes, tupft Blüten mit den ausgefransten Borsten eines alten Pinsels oder zusammengeknülltem Zeitungspapier auf, korrigiert eventuell mit feinem Pinselstrich die typischen langen Lianen des Regelwaldes. Dann stellt Funk das das Bild zur Seite, um nach einer Woche zu entscheiden, ob es seinen Vorstellungen entspricht oder mit der Prämisse nacharbeitet werden muss, "rechtzeitig aufzuhören".

Orte der Selbstfindung

Bernd Zachow beschrieb im Ausstellungskatalog von Schloss Oberschwappach Funks "Kunst der Malerei in ihrer ursprünglichsten Form" so: "Seine Bilder sind Ergebnisse eines vielschichtigen Prozesses, in dessen Verlauf eine Fläche mit Farbe in unterschiedlicher Gestalt und in unterschiedlicher Beschaffenheit bedeckt wird". Dabei sei die gestalterische Absicht allein entscheidend für die Wahl aller verwendeten bildnerischen Mittel. Mit der intensiven Beschäftigung mit dem Thema Wald verlängere er "quasi zwangsläufig eine lange kulturelle Tradition". Wälder und Haine seien nicht irgendwelche Naturmotive, "sondern Orte mit außerordentlich komplexem Symbolgehalt". Der Maler Rainer Funk sehe seine Wälder wohl - bewusst oder unbewusst - als Orte der Selbstfindung.

Der Betrachter kann ihm dabei durchaus folgen, in den Bildern der Wälder als "Inseln der Abgeschiedenheit" von den Umtrieben des Alltages ein Stück Geborgenheit finden. Sich dafür Zeit zu nehmen, lohnt sich!

Die Ausstellung von Rainer Funk kann von Anfang Juli bis Ende September in der "Galerie in der Sparkasse" Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 16.30 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 17.30 Uhr bei freiem Eintritt besichtigt werden. Beim Herbstfest am Sonntag, 23. September gibt Rainer Funk von 13 bis 17 Uhr gerne Auskunft über sein künstlerisches Wirken.

Harald J. Munzinger