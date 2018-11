Großeinsatz in Burghaslach: Brand bei Holz-Firma

Zwei Hallen in Vollbrand - Feuerwehr rechnet mit hohem Schaden - vor 11 Minuten

BURGHASLACH - Die Iftner Holzverarbeitungs GmbH & Co. Kg in Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) stand am Freitagabend in Flammen - dabei sollten sich zwei Hallen in Vollbrand befinden.

Bilderstrecke zum Thema Brand verwüstet Schreinerei in Burghaslach Bei einem Großbrand in einer Schreinerei im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist am Freitagabend enormer Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.



Am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr kam es im Ortsteil Breitenlohe bei Burghaslach zu einem Großbrand in einem dortigen holzverarbeitenden Betrieb. Feuerwehren aus dem Nachbarlandkreisen und -gemeinden unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort.

Personen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in den Hallen, somit wurde zum Glück niemand verletzt. Die Brandermittler der Ansbacher Kripo wurden verständigt, um die bislang unbekannte Ursache des Brandausbruchs zu klären. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr dürfte sich der Schaden im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Löscharbeiten dauerte Stunden und der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

