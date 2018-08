Großeinsatz in Neustadt: Gas-Alarm bei Frankenbrunnen

NEUSTADT - Ein Gasaustritt bei dem Getränkehersteller Frankenbrunnen in Neustadt an der Aisch hat am Mittwochmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, ist auch schon bekannt.

Die Neustädter Feuerwehr rüstet sich für den Einsatz. Foto: Harald Munzinger



Nach Polizeiangaben reagierte Salpetersäure mit einer anderen Substanz in einem Auffangbehälter. Dadurch sei es zu dem Gasaustritt und der Hitzeentwicklung gekommen, berichtete ein Sprecher. Als daraufhin entlüftet wurde, stieg bräunlicher und gelblicher Rauch auf. Das Verwaltungsgebäude der Firma wurde sicherheitshalber geräumt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Diespeck, Neustadt an der Aisch und Scheinfeld, das THW - Ortsverband Neustadt an der Aisch sowie der Gefahrguttrupp der Freiwilligen Feuerwehr Bad Windsheim wurden alarmiert.

Während des Feuerwehreinsatzes mussten angrenzende Straßen, insbesondere die Bamberger Straße, abgesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde weiträumig umgeleitet. Zeitweise waren rund einhundert Einsatzkräfte vor Ort. Vorsorglich waren auch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Fürth nachalarmiert worden. Gegen 7.30 Uhr ist es dann gelungen, die Temperatur des Behälters von rund sechzig Grad auf fünfundzwanzig Grad Celsius herunter zu kühlen, sodass das Verwaltungsgebäude - nach vorheriger Messung - für die Beschäftigten wieder freigegeben werden konnte.

Eine konkrete Gesundheitsgefährdung bestand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht, Personen kamen nicht zu Schaden. Das Wasserwirtschaftsamt, der Klärwärter der Stadt Neustadt sowie die zuständige Berufsgenossenschaft sind in die polizeilichen Ermittlungen eingebunden gewesen.

