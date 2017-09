Großer Einsatz bei "Aktion Kinderrechte" in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Das traditionelle Finale des Neustädter Ferienprogrammes feiert ein Jubiläum. Die ASF Neustadt und der SPD-Ortsverein laden am Samstag, 16. September zum 40. "Kindertrempelmarkt" im Zentrum der Kreisstadt ein und verbinden diesen mit einem großen Familienfest.

Mit einem Sahneberg und dem Hunger auf der Welt symbolisierte die Künstlerin Elke Rogler-Klukas für die Kinder eindrucksvoll die Kluft zwischen Arm und Reich. Foto: Harald Munzinger



Wie vor 40 Jahren der Gründerin des Trempelmarktes, Lissy Gröner, die Kinderrechte ein wichtiges Anliegen – auch bei ihrem Mandat als Europaabgeordnete – waren, so stehen sie auch beim Jubiläum im Mittelpunkt. In den rücken sie die "Aktion Kinderrechte", die von der Künstlerin Elke Rogler-Klukas mit Kindern vorbereitet wurde.

Diese scharte sie zunächst am Neptunbrunnen um sich, um mit ihnen ein großes Transparent zwischen die Bäume zu spannen. Der Regen vertrieb die muntere Gruppe zwar in die Rathausarkaden, aber auch dort konnte die "Kinderkunst für Kinderrechte" eindrucksvoll umgesetzt werden. Der Künstlerin ging es dabei darum, "Kindern eine Stimme und ein Gesicht" zu geben.

Dabei waren sie zunächst auf dem Banner mit Kindern ohne Gesicht konfrontiert, deren Schatten sich als ebenso symbolträchtig zeigen sollten, wie eine Sahneinstallation, mit der Elke Rogler-Klukas die Sonnenseite des Daseins darstellte, zugleich deren weiten Schattenwurf mit der immer größeren Kluft zwischen Arm und Reich. Ihre Frage, ob Kunst helfen kann, das Geheimnis der Schatten zu lüften, war von den cleveren Kids rasch beantwortet, denen es nicht fremd war, dass Kinder auf der Schattenseite lebten, keine Rechte hätten.

Eifrig die Kinderrechte vertreten

Umso eifriger wurden die zehn Kinderrechte auf dem Transparent vertreten und so den Kindern eine Stimme gegeben. Die auf das Banner geklebten, verschieden großen Spiegel, gaben ihnen ein (Spiegel-)Gesicht und ließen das politische Statement der Kinderrechte fließend in eine Kunstaktion übergehen. Dazu kamen in "Papiersprechblasen" ausgedrückte Gedanken, Meinungen, Forderungen, Bedürfnisse und Wünsche der Kids.

Diese sollen sie auch Politikern gegenüber zum Ausdruck bringen, ihre Stimme für die Kinderrechte erheben können, wozu der "Kindertrempelmarkt" am Samstag, 16. September, ein gutes Forum bieten sollte. So ist die "Aktion Kinderrechte" ebenso in das "Markt- Programm" von 8 bis 12 Uhr mit Bilderausstellung und Luftballonstart integriert, wie weitere Künste mit Elke Rogler-Klukas beim Familienfest am Nachmittag. Dann wird auch Zauberer "Cartini" und die Rockband "Estida" mit von der Partie sein, ehe eine Schluss-Kundgebung den großen Tag der Kleinen abrundet, noch einmal die Stimme für die Kinderrechte erhoben wird.

Dass an diesem auch an das leibliche Wohl gedacht ist, versteht sich seit 40 Jahren bei den "Kindertrempelmärkten" von selbst. Bei diesen betont ASF-Vorsitzende Irmi Brenner das Selbstbestimmungsrecht der Kinder, was sie aus ihren Spielzeugkisten ausrangieren wollen. Sie – und nicht die Erwachsenen – sollen das Marktbild dominieren, in dem seit jeher Gewalt verherrlichende oder Kriegsspielzeuge verbannt sind.

Harald J. Munzinger