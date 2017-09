Großes Familienfest: Franken Brunnen feiert Jubiläum

BAD WINDSHEIM - Mit einem großen "Brunnenfest" feiert das Unternehmen "Franken-Brunnen" sein Firmenjubiläum am Standort Bad Windsheim und "eine 50-jährige Erfolgsgeschichte". Dazu lädt es am 16. und 17. September mit einem bunten Familienprogramm auf das Firmengelände am westlichen Stadtrand ein.

1967 startete Franken Brunnen am Standort Bad Windsheim, der stetig ausgebaut wurde. Dort wird nun das Jubiläum mit einem großen Familienfest gefeiert.



1967 startete Franken Brunnen am Standort Bad Windsheim, der stetig ausgebaut wurde. Dort wird nun das Jubiläum mit einem großen Familienfest gefeiert. Foto: Harald Munzinger



Bei dem "Brunnenfest" dürfen sich nach alle Besucher auf ein "buntes Familienprogramm mit spannender Abwechslung für Groß und Klein freuen", kündigt es das Unternehmen an und startet gleich mit einem Höhepunkt. Denn am Samstagabend heizt ab 20 Uhr die Rockband "Radspitz" den Gästen ordentlich ein.

"Am Sonntag feiern wir von 10 bis 18 Uhr ein buntes Familienfest mit vielen Attraktionen. Der Eintritt ist kostenlos, sodass auch wirklich jeder, der Lust hat, vorbeikommen kann", lädt der Geschäftsführende Gesellschafter Stefan Beyer zum "Tag der offenen Tür" nach Bad Windsheim ein: "Wir freuen uns auf ein außergewöhnliches Brunnenfest, mit dem wir uns bei unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und den Menschen aus der Region für 50 erfolgreiche Jahre bedanken möchten".

Ein buntes Kinderprogramm mit Kinderkarussell, Hüpfburgen, Kinderschminken und vielem mehr garantiert den kleinsten Besuchern einen spannenden Tag. Darüber hinaus gibt es weitere Attraktionen, wie das "fruit2go Zebra-Riding", den Show-Truck von Franken Brunnen und einen Überschlagssimulator. Neben der musikalischen Begleitung ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Fußballfans kommen ebenfalls auf Ihre Kosten: Von 14 bis 14.30 Uhr sind Spieler des 1. FC Nürnberg zur Autogrammstunde vor Ort, von 16.30 bis 17.30 Uhr stehen die Spieler der SpVgg Greuther Fürth für Autogramme zur Verfügung. 1967 startete das Mineralbrunnen-Unternehmen in Bad Windsheim mit zwei Abfüllanlagen. Bereits Anfang der 1970er-Jahre wurde nach Firmenauskunft die Produktion mit einer dritten Großanlage und einer zusätzlichen Abfüllleistung von 30.000 Flaschen pro Stunde erweitert.

Dank dieser Modernisierung habe das Unternehmen sein Absatzgebiet auf ganz Bayern ausdehnen können. Ein weiterer Meilenstein habe die Inbetriebnahme einer Anlage für die Heißabfüllung dargestellt und mit ihr der in den 1980er-Jahren wachsende Markt für Diätnektare erschlossen werden können. "Eine Reihe weiterer Kapazitätserweiterungen haben letztlich dazu geführt, dass aktuell 120 Millionen Flaschen pro Jahr das Werk verlassen. Die Getränke werden sowohl in PET-Ein- und Mehrweg- als auch in Glasgebinden abgefüllt", so der Blick in die Firmengeschichte.

"Vom Wasser das Beste" verheißt die Franken Brunnen GmbH & Co. KG Neustadt an der Aisch als Markenhersteller von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken. Mit sieben Standorten in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen ist Franken Brunnen eine der führenden Brunnengruppen in Deutschland und die Nummer eins in Bayern. Im Bundesgebiet beschäftigt die Franken Brunnen-Gruppe mehr als 800 Mitarbeiter.

