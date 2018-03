Großes Interesse in Neustadt an aktuellen Ernährungstrends

NEUSTADT/AISCH - In Neustadt und Bad Windsheim informierten zwei Veranstaltungen die Landfrauen im BBV-Kreisverband über vegetarische und vegane Ernährung. Obwohl diese überwiegend Tiere halten, stießen die Vorträge auf offene Ohren. Doch nicht immer bringe der Fleischverzicht Vorteile.

Interessante Einblicke in die vegetarische und vegane Ernährung vermittelte Verbraucherberaterin Anke Wöbking bei einer Informationsveranstaltung BBV-Landfrauengruppe. Foto: Harald Munzinger



Informationen über vegetarische oder vegane Ernährung stießen bei den Landfrauen im BBV-Kreisverband auf großes Interesse. Zwei Veranstaltungen in Neustadt und Bad Windsheim im Zusammenwirken mit dem BBV-Bildungswerk waren sehr gut besucht.

Zu ihnen hatten Kreisbäuerin Renate Ixmeier und ihre Stellvertreterin Petra Vicedom die Ortsbäuerinnen ebenso wie interessierte Bürgerinnen eingeladen. Auch Männer sollten willkommen sein, da das Thema Ernährung längst nicht mehr reine Sache der Frauen ist, sich bei den beiden Vorträgen jedoch die Emanzipation in der Küche in engen Grenzen hielt.

Unabhängig von allen Trends stellten die Landfrauen fest, dass bewusste Ernährung in der Schule zu kurz komme, sie wieder mehr zum Thema gemacht werden müsste. Auch die wieder wünschenswerte Wertschätzung der landwirtschaftlichen Produkte in einer Zeit irrationaler Schleuderpreise oder die Lebensmittelverschwendung wurden in der betont sachlichen Diskussion thematisiert, in der die Aufklärung als wichtiger Faktor betont wurde.

Vielfältige Ausrichtungen

Auch wenn der Zuhörerkreis im Vortragsaal der Sparkasse in Neustadt überwiegend aus Landfrauen mit dem "Broterwerb in der Tierhaltung" bestand, stand die Toleranz gegenüber fleischloser Ernährung außer Frage, ungeachtet dessen, ob man sie als Modeerscheinung in einer Zeit des Überflusses ansehen und der Überzeugung sein mochte, dass eine ausgewogene Ernährung über jede Zweifel erhaben sei.

Die Diplom Ökotrophologin Anke Wöbking von der Beratungsstelle Nürnberg der Verbraucherzentrale Bayern definierte anschaulich die Ausrichtungen veganer und vegetarischer Ernährung mit diversen Varianten bis hin zum "Flexetarier" mit der flexiblen Speisewahl. Vegetarier habe es bereits 500 Jahre vor Christus gegeben, heute prägten Ökologie, Klima, Umwelt, Tierschutz sowie ethnische und moralische Überlegungen die Entscheidung für ihre Ernährung.

Insektizide, Pestizide, Gewässerverschmutzungen, CO2-Emissionen, die Reduzierung der Artenvielfalt bis hin zur Konkurrenz der Ackerflächen für Tierfutter gegen die menschliche Ernährung sind Stichworte in der Argumentationskette für den Fleischverzicht, bei den Veganern potenziert auf jegliche tierische Produkte bis hin zur Kleidung. 1,3 Millionen Menschen in Deutschland (1,6 Prozent) ernährten sich nach den Feststellungen von Anke Wöbking vegan, rund acht Millionen (zehn Prozent gegenüber 38 Prozent etwa in Indien) vegetarisch, ließ die Ökotrophologin wissen und zeigte Vorteile der vegetarischen Ernährungsweise mit dem Fazit auf, dass sie "im Vergleich zur üblichen Durchschnitternährung die gesündere Alternative" sei.

Einschränkungen bei veganer Ernährung

Bei der veganen Ernährung - mit "sehr begrenzter Datenlage" - schränkte sie das ein, auch wenn Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Produkte den Bedarf an "kritischen Nährstoffen" decken könnten. Sie riet zu jährlichen Gesundheitschecks, sprach das erhöhte Risiko von Knochenbrüchen an und verwies darauf, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bei schwangeren und stillenden Frauen ebenso "eindeutig von einer veganen Ernährung abrät, wie bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern".

Bei der Frage, ob vegane oder vegetarische Alternativen gesünder seien, machte die Referentin die Einschränkung "Nein, nicht immer" , zumal diese wie auch andere industriell hergestellte Produkte "häufig stark verarbeitet sind und viele Zusätze enthalten". Sie verwies zudem auf Nährstoffverluste bei der Produktion sowie auf hohe Fett- und Salzgehalte sowie auf die Anreicherung der Nährstoffe zur besseren Aufnahme in vielen Produkten. Anke Wöbking riet deshalb die Ernährungspyramide zu beachten und möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu verzehren. Um gute Produkte zu erkennen, gelte es kritisch auf die Zutatenliste zu achten.

Ein hohes Täuschungspotential

Die Ökotrophologin befasste sich auch mit dem "Kennzeichnungswirrwarr" und forderte eine EU-weite einheitliche rechtsverbindliche Definierung der Angaben vegetarisch und vegan sowie ein staatlich geschütztes Siegel mit festgelegten und transparenten Kriterien mit der schnellen Umsetzung in der "Lebensmittel-Informationsverordnung". Ziel müsse Transparenz am Markt und Sicherheit der Verbraucher für einen bewussten Einkauf sein, so die Verbraucherschützerin beim Blick auf ein "hohes Täuschungspotenzial" auf einem von veganen und vegetarischen Produkten überfluteten Markt mit der offensiven Werbung der Gesundheitsvorteile.

Skepsis sollte sich auch da als guter Berater erweisen, was im Zuhörerkreis auf die Ernährung ganz allgemein bezogen wurde. "Mehr Bewusstsein, bei allem, was man tut", nahmen die Gäste als Botschaft eines Nachmittags mit, an dem in gemütlicher Caférunde für reichlich Gesprächsstoff über Ernährungstrends mit manchem Widerspruch beim "Fleischverzicht aber bitte mit Fleischgeschmack" gesorgt war, nach dem - so Anke Wöbking - "von der Evolution her verlangt wird".

