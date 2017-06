Grundschüler hatten Post und Gebete für Gott

NEUSTADT/AISCH - Mit Gebeten verabschiedeten sich die zweiten Klassen der Neustädter Schloss-Grundschule in die Pfingstferien. Dazu kamen sie in der neuen Mensa zusammen, wo mit der Gebetsstunde ein Schulprojekt abgeschlossen wurde.

Dass sich Beten auch fröhlich mit Bewegung verbinden lässt, wurde zum Abschluss eines Unterrichtsprojektes der Grundschule Neues Schloss mit viel Spaß umgesetzt. Foto: Harald Munzinger



Entwickelt hatten es von evangelischer Seite Claudia Hirschlach und Ingrid Tisch-Rottensteiner mit der katholischen Religionslehrerin Sabine Herderich bei mehrerer Treffen zum Schwerpunkt Beten. Vermittelt wurden den Kindern Beten mit Bewegung (Tanz), das Beten aus verschiedenen Gründen – um zu bitten, zu danken, zu erzählen oder zu loben – sowie verschiedene Gebetshaltungen.

"Ich habe Post für Gott" war die Stunde überschrieben, in der sich die Kinder in einen großen Kreis um ein schön gestaltetes Meditationszentrum scharten und sich in verschiedenen Gebeten Gedanken machten, welche Post sie "am besten gleich an Gott schicken“"sollten. Vivienne und Paula dankten ihm für die Sonne, den Mond und die Sterne, den Baum sowie die Blumen nah und fern, die Tiere groß und klein sowie das Leben, das er ihnen gab. In einem anderen Gebet wurde ihm alles in seine Hand gelegt, was traurig gemacht und geschafft hat, um zugleich für neue Kraft zu bitten. Bewusst, dass "du hier bist, auch wenn ich dich niemals sehe".

Die Kinder konnten im stillen Gebet ihre Wünsche an Gott richten oder ihn singend und tanzend loben, was mit dem Ausdruck großer Freude geschah. Spaß machte den Mädchen und Jungen nach ihren Schilderungen auch der Austausch des Unterrichts bei einer anderen Lehrerin, in dem unter anderem über die verschiedenen Religionen gesprochen und das gemeinsame "Vater unser" gelernt wurde.

Eine einfühlsame Brotmeditation sollte die vielen Mühen und die Energie deutlich machen, die in einem kleinen Stück Brot vom Wachsen und Gedeihen des Kornes über das Mahlen und schließlich das Backen stecken und zugleich bewusst machen, dass nicht alle Kinder auf der Welt das Glück mit ihnen teilen, Bot zu haben. Ein Geschenk, für das denn auch gleich dankbare Post an Gott geschickt werden sollte.

Sabine Herderich, Ingrid Tisch-Rottesteiner und Claudia Hirschlach entließen so die Kinder im Bewusstsein in einen fröhlichen Ferienstart, dass sie in einem gelungenen Projekt den Sinn des Betens erfahren und ihn mit Freude etwa in der Bitte umsetzten, "alle Menschen, die ich liebe in deinem Arm zu halten".

