"Grüne Woche": Gabi Schmidt trifft heimische Betriebe

Eine einzigartige Ausstellung der internationalen Ernährung - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt besuchte wiederum die „Grüne Woche“ in Berlin. Zusammen mit ihren Fraktionskollegen sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Umweltminister Thorsten Glauber und der Europaabgeordneten Ulrike Müller kam sie ins Gespräch mit heimischen Betrieben, die sich dort „im besten Licht“ präsentierten.

Die Abgeordnete Gabi Schmidt beim Besuch der "Grünen Woche" im Gespräch mit Umweltminister Thorsten Glauber und Landrat Helmut Weiß (v. l.), im Hintergrund (l.) Bezirkstagspräsident Armin Kroder. © privat



"Es war wie jedes Jahr ein Highlight", so die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler für den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Die heimischen Betriebe könnten sich auf der "Grünen Woche" für den nationalen und internationalen Markt präsentieren. Wie immer hätten diese sich dabei "auf keinen Fall vor der überregionalen Konkurrenz verstecken müssen", so Schmidt in einer Pressemitteilung.

Dabei betonte die Abgeordnete auch die Bedeutung der konkurrenzlosen Produkte, die es nur in Bayern und Franken gibt: "Hier zeigt Bayern ganz deutlich: Wir können kulinarisch." Ob bayerisches Bier und Weißwurst oder Nürnberger Bratwurst und Frankenwein – "mit solchen Produkten glänzt der heimische Markt auch international. Und ein Karpfenhäppchen in Berlin zu essen ist wirklich etwas Besonderes."

Die "Grüne Woche" sei bis heute eine einzigartige Ausstellung der internationalen Ernährung, der Landwirtschaft sowie des Gartenbaus, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Unzählige Nahrungs- und Genussmittelproduzenten aus aller Welt nutzten diese Ausstellung, um für ihre Produkte zu werben. Gerade Erzeuger auf dem ländlichen Raum profitieren von einer solchen Gelegenheit.

nb