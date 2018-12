Haltestelle am Klinikeingang soll Parkmisere beenden

NEUSTADT/AISCH - Eine Haltestelle des "AnrufSammelTaxis" (AST) direkt vor dem Neustädter Krankenhaus soll dazu beitragen, die dortige Parkmisere zu mindern. Bürgermeister Klaus Meier stellte den erweiterten Service dem Stadtrat vor, der die mühsame und nicht selten vergebliche Parkplatzsuche ersparen kann.

Direkt am Klinikeingang wurde die neue "AST-Haltestelle" eingerichtet, die mühsame und nicht selten vergebliche Parkplatzsuche erspart. © Harald Munzinger



Direkt am Klinikeingang wurde die neue "AST-Haltestelle" eingerichtet, die mühsame und nicht selten vergebliche Parkplatzsuche erspart. Foto: Harald Munzinger



"Um den Service speziell für das Neustädter Krankenhaus weiter zu optimieren, wurde nun ganz aktuell die Haltestelle ‚Klinik Haupteingang‘ an der Straße vor dem Haupteingang eingerichtet", führte Meier in seinem aktuellen Bericht aus. So könne sich der Fahrgast ab sofort direkt von zu Hause abholen lassen und ohne längeren Fußweg die Klinik besuchen.

Buchbar ist das "AST“ nach wie vor von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr. Dabei wird der Fahrgast von einem gewünschten Ort – etwa zuhause – abgeholt und zu einer offiziellen Bushaltestelle gebracht, oder umgekehrt von einer Haltestelle zu einem frei wählbaren Zielort im Allianzgebiet. Für die Buchung der Fahrt oder für den Fall von Fragen ist die "AST-Zentrale“ unter der Rufnummer 09161/664314 zuständig.

Das Allianzgebiet wurde vom VGN in drei Tarifzonen unterteilt. Der zu entrichtende Fahrpreis errechnet sich je nach Ziel und zu überbrückender Distanz des Fahrgastes, wobei entscheidend ist, wie viele Tarifzonen dieser durchfahren möchte, führte der Bürgermeister auf verwies auf die ab 1. Januar 2019 geltenden Tarife.

Blieben die Preise für Kinder ab dem kommenden Jahr unverändert, werde der Fahrpreis für Erwachsene in jeder Preisstufe um zehn Cent erhöht. So sind in der Preisstufe eins nach dem Jahreswechsel zwei Euro (Kind ein Euro) zu entrichten, in der Preisstufe zwei von Erwachsenen 2,60 (1.30) Euro sowie 3.70 (1.90) Euro in der Preisstufe 3, wozu jeweils in gleicher Höhe noch der "AST-Komfortzuschlag“ kommt.

"Noch attraktiver“ werde nach den Ausführungen von Bürgermeister Klaus Meier „das ohnehin kostengünstige Preismodell, wenn die genannten Einzelfahrten bei Vorhandensein eines 4er Tickets, von Streifenkarten, Tagestickets oder der MobiCard gebucht werden“. Dann lasse sich der Fahrpreis nochmals reduzieren.

hjm