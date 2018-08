Hass-Demo gegen den "Drachenlord": "Tag X" ist gekommen

EMSKIRCHEN - Es sind Kommentare, die teils voll von Hass sind: Weil sie den YouTuber "Drachenlord" lächerlich finden, haben sich zahlreiche Menschen zu einer Demo gegen den jungen Mann verabredet - und das bei ihm zuhause in Emskirchen. Am Montag ist der Tag gekommen. Ein Ort wartet angespannt ab.

"20.08 Sturm auf den Spasti": Es ist nur einer von zahlreichen Hasskommentaren, mit denen der YouTuber "Drachenlord" auf seinem Kanal konfrontiert wird. Nachdem sich seine Hasser im Netz zu einer Demo verabredet haben, in der sie damit drohen, am 20. August sein Haus zu stürmen, hatte die Polizei ein Versammlungsverbot für den Zeitraum vom 19.08. ab Mitternacht bis zum 21.08. um 12 Uhr erteilt.

Nichtsdestotrotz gab es am Wochenende bereits einige Vorfälle auf dem Grundstück des jungen Mannes. Die Beamten vor Ort waren quasi rund um die Uhr im Einsatz, gab das Polizeiinspektion Neustadt/Aisch Auskunft. Sie rechnen ab Montagnachmittag mit weiteren Vorfällen. Auch auf Twitter und YouTube sind Übergriffe aus den letzten Tagen auf den "Drachenlord" zu sehen.

Er selbst dokumentiert alles in einem Video auf seinem Kanal, dass er "Der Tag X" genannt hat. Darin hat er eine Art Schlachtenrede bearbeitet und zum Teil neu synchronisiert. Er spricht darin vom Sturm auf die "Schanze", womit sein Zuhause gemeint ist. Auch die ganze Hass-Aktion wird im Netz unter dem Hashtag #Schanzenfest verbreitet.

Im Video sind bereits erste Vorfälle im Vorfeld zur Demo zu sehen. So klettert ein Mann über einen Zaun auf das Grundstück des "Drachenlords", wird von diesem aber vertrieben. Eine Gruppierung mehrerer Menschen nähert sich seinem Haus bei Tageslicht, es ist sogar zu sehen, wie sie ihr Opfer mit Eiern bewerfen.

Während viele User im Netz vor allem voller Häme für den jungen Mann empfinden, gibt es auch viele, die die Misshandlungen verurteilen. "Es gibt so viel Gefährliches auf YouTube et al, von Verschwörungsdeppen über Scharlatane, die Schwerkranke abzocken, bis hin zu Nazis - warum ausgerechnet ein Sonderschüler, der niemandem was tut, terrorisiert werden muss, ich versteh es einfach nicht", postete zum Beispiel eine Userin.

Andere teilen Videos, die sie selbst gemacht haben. Zu sehen sind ihre teils massiven Angriffe auf das Privatleben des "Drachenlords".

Der junge Mann hatte den Fehler begangen, sich von Hasskommentaren im Netz so sehr provozieren zu lassen, dass er seine Privatadresse nannte, um "das persönlich zu klären, wenn die Nutzer sich trauen".