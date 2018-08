Hass-Demo gegen "Drachenlord": Dorf komplett abgeriegelt

NEUSTADT - Die Hass-Demo gegen den YouTuber "Drachenlord" sorgt weiter für Ärger. Die Polizei riegelte das kleine Örtchen Altschauerberg bei Emskirchen komplett ab - und hofft, dass die Lage nicht eskaliert. Derweil bestätigte ein Verwaltungsgericht das Versammlungsverbot.

Hier sperrt die Polizei eine Straße, die nach Altschauerberg führt. © Harald Munzinger



Es sind Szenen, wie sie der kleine Ort Altschauerberg im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wohl noch nie erlebt hat. Ein Polizeibus reiht sich an den nächsten, eine Hundestaffel ist im Einsatz, rund 150 Menschen wurde bereits ein Platzverweis erteilt. Es geht: um einen YouTuber, genauer um den "Drachenlord". Seit Monaten liefert sich der selbsternannte Internet-Star Scharmützel mit seinen "Hatern", mit Menschen, die seine Netzaktivitäten kritisieren. Dort veröffentlichte der junge Mann seine Adresse, um "das persönlich zu klären, wenn die Nutzer sich trauen". Seitdem eskalieren die Zusammentreffen regelmäßig.

Mit einer Hundestaffel durchsucht die Polizei die angrenzenden Waldstücke. © ToMa/Grau



Das aber, was sich seit Montagvormittag in Altschauerberg abspielt, hat eine neue Qualität, da sind sich alle Verantwortlichen einig. Hunderte "Hater" trafen sich dort zu einer Hass-Demo mit dem Titel "Dem Drachen das Fürchten lehren". Rund 9700 kündigten sich in einer Veranstaltung auf Facebook an - ganz so viele sind es nicht geworden, die Polizei hat aber dennoch alle Hände voll zu tun.

Immer wieder Übergriffe auf den "Drachenlord"

Bereits vor Tagen erließ das Neustädter Landratsamt ein Versammlungsverbot. Im Eilverfahren wollten sich die Initiiatoren der Demonstration dagegen wehren - scheiterten jedoch. Am Montagnachmittag fällte das Bayerische Verwaltungsgericht in Ansbach eine Entscheidung, lehnte den Antrag ab. "Die Gefährdungsprognose (...) ist durch konkrete Ereignisse hinreichend belegt", begründen die Richter ihren Entschluss.

Der Antragssteller argumentierte, die Demonstration sei "nur ein führerloses Kollektiv friedlicher Schaulustiger". Das sieht das Gericht aber anders - und hat allen Grund dazu. Immer wieder kam es zu Übergriffen auf den "Drachenlord", auch eine Belohnung für die Ermordung des YouTubers wurde ausgerufen. Der Fall beschäftigte vor gut zwei Jahren auch das Landgericht Nürnberg-Fürth.

150 Platzverweise bereits am Morgen

Die Gemengelage ist explosiv. Deshalb fuhren in Altschauerberg am Montag auch Kräfte der Bereitschaftspolizei vor. Sie riegelten den kleinen Ort komplett ab, kontrollierten alle Zufahrtsstraßen. Nur so könne man das Versammlungsverbot durchsetzen, argumentiert die Polizei. Bis mindestens Dienstag, 12 Uhr, dürfen nur noch Anwohner in das Dorf.

Unter anderem setzt die Einsatzleitung dabei auch auf eine Hundstaffel, bereits bis zum frühen Morgen wurden 150 Platzverweise erteilt. Es kam zu Sachbeschädigungen, Verkehrszeichen wurden etwa abmontiert. Ein Mann wurde vorübergehend von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil er sich den Behörden widersetzte.

Die Anwohner sind genervt von den Scharmützeln. Sie sehen den Täter geschützt - und sich selbst in der Opferrolle. In den vergangenen Monaten verirrten sich tagsüber nur kleinere Gruppen nach Altschauerberg, vor allem in den Abendstunden eskalierte die Situation immer häufiger.

