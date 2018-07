Heißer Wahlkampfauftakt der CSU in Neustadt

Christian Schmidt kam mit seiner Partei in der "NeuStadtHalle" zusammen - vor 13 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Heißer Wahlkampfauftakt der CSU im Landkreis. Für den sorgte die am Hochsommertag aufgeheizte "NeuStadtHalle". Sie gab für Ex-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt dem Begriff "Hotspot" eine ganz neue Bedeutung als "heißester Ort".

Mit MdB Christian Schmidt starteten Thomas Zehmeister und Katharina Döbler (Bezirk), MdL Hans Herold, Renate Ixmeier und Bastian Gebhardt (Landtag) zuversichtlich in den Wahlkampf, für den Landrat Helmut Weiß (v. l.) Erfolg wünschte. © Harald Munzinger



Mit MdB Christian Schmidt starteten Thomas Zehmeister und Katharina Döbler (Bezirk), MdL Hans Herold, Renate Ixmeier und Bastian Gebhardt (Landtag) zuversichtlich in den Wahlkampf, für den Landrat Helmut Weiß (v. l.) Erfolg wünschte. Foto: Harald Munzinger



Die von seinem Bundestagswahlkampf übrig gebliebenen und reichlich betätigten Fächer, die zumindest einen Hauch frischer Luft ahnen ließen, kommentierte er launig als "nachhaltige Politik". Er sei an ihrer Seite, versicherte Schmidt den Kandidaten für den Landtag und Bezirkstag, denen er zurief, "auf die Sachthemen zu schauen" und "mit voller Kraft voraus" ein gutes Ergebnis für die CSU zu erzielen. „Wir schaffen das“ zeigte sich der Minister a. D. zuversichtlich, der Europa als existenziell bezeichnete, dem Nationalismus eine klare Absage erteilte, es aber mit Franz Josef Strauß hielt, dass man "durchaus ein aufrechtes Nationalbewusstsein" haben dürfe. Flüchtlinge aufzunehmen, aber kriminelle Strukturen der Flucht zu verhindern war Schmidt Credo zur aktuellen Asyldebatte.

Dass die große Politik derzeit abschrecke und die Gefahr drohe, "nicht oder zu falschen Urnen zu gehen", mahnte der CSU-Ortsvorsitzende Markus Löw, sich der "Probleme der Menschen auf der Straße!" anzunehmen. Beispielhaft nannte er drohende Dieselfahrverbote, unbezahlbares Wohnen oder die niedrigsten Reallöhne in einem reichen Industriestaat. Unter der "Sparsamkeit in der Vergangenheit" erlitten mit Löw die zahlreichen Besucher der besonderen Kreiskonferenz den Mangel an einer Klimaanlage, zumindest einer wirksamen Belüftung der "NeuStadtHalle", gegen den Schmidts Fächer wenig auszumachen vermochten.

Die Direktkandidaten für den Landtag und Bezirkstag Hans Herold und Thomas Zehmeister und die Listenkandidaten Bastian Gebhardt und Renate Ixmeier (Landtag) sowie Katharina Döbler (Bezirkstag) stellten sich und die politischen Ziele mit dem Bekenntnis vor, stolz für die CSU anzutreten. Sie stehe als Mitmach- und Mitgliederpartei für Kontinuität auf allen politischen Ebenen, betonte es Dieter Hummel, "heiß darauf, sich für die Bürger einzusetzen". Wie es der Landtagsabgeordnete Hans Herold zielstrebig und erfolgreich tue.

Herold "sehr optimistisch"

Der zeigte sich "sehr optimistisch", dass bei der Wahl im Herbst „ein wunderbares Ergebnis“ erzielt werde und sich stolz auf den Kreisverband mit seinen vielen aktiven Gruppierungen. Auf den Wahlkampf unter dem Motto "das Beste für Bayern" stimmte zunächst ein Video mit der Botschaft ein, dass man das Land weiter voranbringen wolle. Auch wenn dafür schon enorm viel getan worden sei, wie Herold an vielen Beispielen darlegte, dass "es keinem anderen Bundesland so gut geht", Bayern die beste Finanzsituation aufweise und den besten Finanzausgleich leiste, zudem eine hohe Lebensqualität mit der geringsten Kriminalitäts- und höchsten Aufklärungsquote habe.

Herold zeigte mit reichlich Daten und Zahlen die Anstrengungen unter anderem bei Bildung und Kinderbetreuung, im Bereich Gesundheit und Pflege, für die innere Sicherheit, beim Breitbandausbau, im öffentlichen Personennahverkehr sowie Ausbau der Staatsstraßen auf, die in "drei bis fünf Jahren im Landkreis alle auf einem guten Niveau sein werden". Seinem Einsatz sprach er die für Neustadt und die Region wertvolle Behördenverlagerung zu und betonte auch sein "starkes Engagement" für die kommunalen Abwasseranlagen, zeigte Leistungen etwa für das Hallenbad Uffenheim oder Kirchensanierungen auf.

Zweifel an seriöser Politik

Nur eine Randnotiz galt den Mitbewerbern um das Landtagsdirektmandat. Herold tadelte die politisierte Zeugnisvergabe des FSSJ durch den SPD-Abgeordneten Scheuenstuhl oder stellte die seriöse Politik in Frage, wenn FW-Abgeordnete Schmidt sich sowohl an die Spitze gegen den Flächenfraß, als auch einer Bürgerinitiative stelle, wenn – am Beispiel Uehlfeld - eine Gemeinde genau den verhindern und in die Höhe bauen wolle. Kein Verständnis hatte der Unionspolitiker für die Kritik ausgerechnet der Kirchen an des Ministerpräsidenten "Kreuzerlass".

Auch wenn die Wortwahl nicht immer gut gewesen und zu ändern sei, wies Herold Kritik an der bayerischen Asylpolitik zurück, gebe es doch "kein Land, in dem so viel für Flüchtlinge und Integration getan" werde, wofür der Staat 9,5 Milliarden Euro aufwende. So würden zum Beispiel 60.000 Flüchtlingskinder beschult. Niemand könne also der CSDU unterstellen, unmenschlich zu sein. Gleichwohl stehe er hinter Söders Masterplan, wonach niemand aus einem sicheren Herkunftsland einreisen dürfe und es ein Einreiseverbot für abgelehnte Asylbewerber sowie kein Aufenthalt ohne Bleiberecht gebe, was "doch ein ganz normaler Vorgang" sei.

Zehmeister für den Bezirkstag

Der 40-jährige Vermessungstechniker, Gemeinde- und Kreisrat Thomas Zehmeister aus Großhabersdorf betonte bei seiner Vorstellung als Direktkandidat für den Bezirkstag die Bedeutung der dritten kommunalen Ebene mit einem Budget von 1,5 Milliarden Euro und beklagte, dass sie meist nur dann mediale Beachtung finde, wenn ein psychisch kranker Straftäter nicht vom Freigang in die Klinik zurückkäme oder es um strittige Personalien gehe. Auf seiner Tour durch den großen Wahlkreis des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Fürth-Land wirbt er für mehr Transparenz der Bezirksaufgaben und will sich für den vernünftigen Einsatz des Etats einsetzen. Auch wenn man sich etwas mehr Rückenwind vom Bund wünsche, gehe es jetzt um Bayern und Franken, rief er die Partei auf, "für ein gutes Ergebnis zu kämpfen".

Ein Herz für fächelnde Zuhörer

Kollektive Fächeln in der nur klimatechnisch aufgeheizten "NeuSadtHalle", die politische Stimmungslage blieb cool. © Harald Munzinger



Kollektive Fächeln in der nur klimatechnisch aufgeheizten "NeuSadtHalle", die politische Stimmungslage blieb cool. Foto: Harald Munzinger



Nach dem neuen Imagefilm über "Frankens Mehrregion" fasste sich Landrat Helmut Weiß angesichts der fächelnden Gästeschar bei den Kreisthemen kurz. Er ging insbesondere auf Millioneninvestitionen in die Bildung - Stichworte Neubau Gymnasium Scheinfeld zu einem modernen Schulcampus sowie und Fächer und Stützklassen in der Förderschule im Aischgrund - den Kreisstraßenbau und in die Kliniken mit dem Neubau in Neustadt und der OP-Sanierung in Bad Windsheim ein. Dass drei medizinische Versorgungszentren geschaffen werden konnten, diene der wohnortnahen ärztlichen Betreuung, so Weiß, der es zudem begrüßte, dass in Neustadt wieder eine onkologische Praxis angesiedelt werden konnte und für staatlichen Förderungen der kommunalen Maßnahmen dankte.

Für die Delegiertenversammlung zur Europawahl 2019 wurden Hans Herold, Dieter Hummel und Ulrike Streng, als Stellvertreter Brigitte Hegendörfer, Gerd Scheuenstuhl und Peter Müller gewählt. Man sei "stolz, Teil wunderbarer Menschen zu sein", ging als Botschaft das Bekenntnis zur CSU aus der "NeuStadtHalle" an all jene, die mit Rechtsparolen die Partei madig zu machen versuchten.

Harald J. Munzinger