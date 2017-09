Herbstfest: "Nea-Aktiv" lockt mit attraktivem Programm

Open-Air-Herbstabend am Samstag - Automodelle und Dessous bewundern - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Seit 36 Jahren setzt sich die Werbegemeinschaft "Nea-aktiv" für eine attraktive Einkaufsstadt ein. Und ebenso lange veranstaltet sie das Herbstfest, neben Frühlingsfest sowie "Langer Kultur- und Einkaufsnacht" ein Besuchermagnet, das weit über den Landkreis hinaus wirkt. Da wird zumindest eine Wahl am Wahlsonntag schon sicher sein: Der Neustadt-Ausflug!

Die "Hauptverkehrsachse" gehört beim Herbstfest mit der "Automeile" den Fußgängern beim Pendeln zwischen den attraktiven Brennpunkten des Geschehens. © Harald Munzinger



So sind Vorsitzender Reinhard Wendel und sein Organisationsteam auch überzeugt, dass die "1a Einkaufsstadt" am kommenden Wochenende wiederum Ziel zahlreicher Gäste aus der ganzen Region sein wird, wozu ein attraktives Programm vorbereitet ist. Zum Open-Air-Herbstabend wird am Samstag, 23. September, ab 19 Uhr auf den komplett bestuhlten Marktplatz eingeladen, wo der "Weisendorfer Sound Express" den Besuchern musikalisch kräftig einheizen wird. Und das bei freiem Eintritt, wie es Wendel betont. Frei ist der natürlich auch am Sonntag, 24. September, beim "Platzkonzert" der "Stadtkapelle Frankenland". Dieses rahmt die offizielle Herbstfest-Eröffnung um 13 Uhr auf dem Marktplatz ebenso stimmungsvoll ein, wie es zum heiteren Biergartennachmittag aufspielt.

Die Geschäfte sind am Marktsonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Den abschließenden Höhepunkt des Herbstfests wird die in der Region einmalige Glücklosaktion bilden, bei der die Gewinnzahlen nicht gezogen, sondern "gefischt" werden. Karpfenkönigin Nina Hock wird bei ihrer weiteren Neustadt-Premiere - nach der Eröffnung des "KarpfenMarktPlatzes", über die nn-online berichtete - Karpfen aus dem Neptunbrunnen angeln und mit einer zweistelligen Losnummer die 300 Gewinner. Lose dazu gibt es in allen Geschäften der Werbegemeinschaft bis zum Herbstfestsonntag um 17 Uhr. Eine halbe Stunde später wird es dann spannend. Bis dahin eifrig Lose zu sammeln lohnt sich, schließlich werden wiederum insgesamt 3000 Euro ausgespielt. Die Gewinnnummern werden aktuell auf nordbayern.de und unter nea‐aktiv.de bekanntgegegen.

Automodelle und Dessous

Die "Automeile, fester Bestandteil der "Nea-Aktiv"-Herbstfeste wird in der Wilhelmstraße ab 12.30 Uhr wieder die aktuellen Modelle bewundern lassen und die Gelegenheit zu unverbindlichen Gesprächen mit den Fachhändlern bieten. Das Wäschehaus Ströbel präsentiert Dessous und Nachtwäsche in attraktiven Modenschauen. Auch weitere Geschäfte warten mit Aktionen auf und stimmen auf Herbst und Winter ein. Kinderattraktionen locken mit Hüpfburg und Bungee-Jumping in die Bamberger Straße (Altstadtmarkt), der Handballclub lädt in der Waaggasse zu Spielstationen und Kinderschminken ein und in der Parkstraße gestaltet die "Offene Hilge ARON" für Kinder und Erwachsene ein buntes Programm und bietet ebenso wie der Oberlin-Kindergarten Kaffee und Kuchen an.

Luftballclown Tini zieht im Sparkassen-Schalterraum die Kids, Andras Schobert auf der Kunstkreis-Galerie die Besucher mit seinem außergewöhnlichen Werkstoff Rost in seinen Bann. Zudem lässt eine Dokumentation hinter die Fassaden der Neustädter "Arbeitswelten" blicken. Einen Abstecher in die Schloss-Museen lohnen diese zusätzlich mit einer ganz speziellen Ausstellung, die Erinnerungen an das alte Krankenhaus weckt, das vor 60 Jahren seine Pforten schloss. Weitere interessante Kapitel der Stadtgeschichte – wie die von Günter Scheller ab 1944 dokumentierten Brände in Neustadt oder eine Abhandlung der Märkte und Messen von dem Historiker Dr. Wolfgang Mück – finden sich im "Neustädter Kalender 2018", der rechtzeitig zum Herbstfest druckfrisch im Neustädter Buchhandel aufliegen wird. Er ist "für Haus und Familie" seit 190 (!) Jahren ein geschätzter Begleiter durch das Jahr unter anderem mit den monatlichen Wetterprognosen.

Sich kreativ mit Martin Luther, einem der großen Männer der Kirche und der Weltgeschichte zu beschäftigen, sind Kinder am Sonntag, 24. September von 12.30 bis 17.30 Uhr in das Mehrzweckgebäude bei der Grundschule "Neues Schloss" eingeladen. Im Rahmen der Reihe "Martin Wer? Martin Luther!" zum Jubiläum "500 Jahre Reformation" zeigen Elke Rogler-Klukas und Irun Kirsch bei einem Kunstprojekt, wie "Kinder mit Buch und Feder die Welt reformieren".

