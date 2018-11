Hirsebrei und Feuersteinspitzen

NEUSTADT/AISCH - "Geschichte hautnah" vermittelt das "Museum im Koffer". Seine Besuche am Neustädter Friedrich-Alexander-Gymnasium haben bereits Tradition.

An der unterhaltsam-lehrreichen Zeitreise in die Steinzeit hatten die Neustädter Gymnasiasten viel Spaß. © privat



Jetzt war das "Museum im Koffer" aus Nürnberg wieder zu Gast am "FAG". Die Schülerinnen und der Schüler der sechsten Jahrgangsstufe reisten mit den Mitarbeitern des Museums in die Steinzeit und konnten hautnah erfahren, wie das Leben in jener Epoche aussah.

Am Beginn der Entdeckungsreise durften sie eine Reihe von vor- und frühgeschichtlichen Schädelrepliken den Epochen und Entwicklungsstufen des Menschen zuordnen. Danach wurden verschiedene steinzeitliche Gegenstände und Werkzeuge, wie zum Beispiel Faustkeile oder Steinbohrer, vorgestellt. Die Schüler konnten sich davon überzeugen, wie schwer sich das alltägliche Leben in der Steinzeit gestaltete.

Zum Schluss bekamen die jungen Gymnasiasten außerdem noch die Gelegenheit, eine steinzeitliche Mahlzeit – einen Hirsebrei mit Nüssen – zuzubereiten, Schmuck anzufertigen und "Speere" mit Feuersteinspitzen herzustellen. So gelang dem "Museum im Koffer" erneut ein nachhaltiges Geschichts-Erlebnis.

