Hobbyköche für freundschaftlichen Kochwettbewerb gesucht

UFFENHEIM - Unter dem Motto „Lust auf Regionales“ veranstaltet das Regionalmanagement des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim am Freitag, 5. April, ab 18 Uhr einen freundschaftlichen Kochwettbewerb in der Lehrküche der Landwirtschaftsschule in Uffenheim. Das Kochen und Verarbeiten von heimischen Produkten aus Frankens Mehrregion soll dabei im Mittelpunkt stehen.

„Lust auf Regionales“ macht vor der Genussmesse ein freundschaftlicher Kochwettbewerb, bei dem Verführerisches aus Regionalprodukten „gezaubert“ wird. Foto: privat



Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt, Kreisbäuerin Renate Ixmeier und Kreisrätin Ruth Halbritter stellen mit einem Team ihre Kochkünste und ihre Liebe zu regionalen Produkten unter Beweis. Jedes Team überlegt sich aus einem vorgegebenen Warenkorb mit regionalen Zutaten ein Menü. Die Zutaten legt als Profi und Moderator des Abends der beliebte „Wir in Bayern“-Fernsehkoch Wolfgang Link fest. Ein erlesenes Publikum, darunter Landrat Helmut Weiß, ermittelt die Gewinner.

Jedes Team kann sich Unterstützung aus der Bevölkerung holen. Bewerben können sich ambitionierte Hobbyköche aus dem Landkreis bis Freitag, 22. Februar 2019, per E-Mail an www.regionalmanagement@kreis-nea.de mit Name, Adresse, Beruf, Alter (mindestens 18 Jahre) und welches Team man unterstützen möchte: Ruth Halbritter, Renate Ixmeier oder Gabi Schmidt.

Vor dem Kochevent werden am Freitag, 8. März, um 16 Uhr, die Teamleader mit ihren ausgelosten Hobbyköchen der Öffentlichkeit vorgestellt und dabei auch der Warenkorb bekannt gegeben. Der Kochwettbewerb am 5. April wird von einem Kameramann begleitet. Die Highlights des Abends werden an der Genussmesse „Lust auf Regionales“ am 11./12. Mai 2019 im KKC in Bad Windsheim gezeigt sowie auf dem Genussportal www.lust-auf-regionales.de und dem Youtube-Kanal „Frankens Mehrregion“. Folgen werden noch weitere Genussvideos mit Kochprofi Wolfgang Link und Partnern des Projektes „Lust auf Regionales“.