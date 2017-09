Höchste Anerkennung für THW-Ortsverband Neustadt

Technische Hilfe wird immer wichtiger - Neuer Mannschaftslastwagen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Der THW-Ortsverband Neustadt/Aisch erhöht seine Schlagkraft mit einem Mannschaftslastwagen mit modernster Geräteausstattung. Die Weihe dieses multifunktional einsetzbaren Fahrzeuges und eines Gabelstaplers fand im festlichen Rahmen statt, in dem der Verband viel Anerkennung für seine stete Einsatzbereitschaft erfuhr.

Dekan Markus Schürrer und Pfarrer Christian Schäfer (v.l.) nahmen die Weihe des geschmückten THW-Fahrzeuges sowie eines Gabelstaplers vor. © Harald Munzinger



Dekan Markus Schürrer und Pfarrer Christian Schäfer (v.l.) nahmen die Weihe des geschmückten THW-Fahrzeuges sowie eines Gabelstaplers vor. Foto: Harald Munzinger



Bei zunehmenden extremen Wetterlagen mit ihren fatalen Folgen, Großschadensereignissen, Krisen und Notlagen brauche man ein gut ausgestattetes Technisches Hilfswerk, sah Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt in Übereinstimmung mit MdB Carsten Träger die Bundesmittel in eine moderne "sächliche Ausstattung" bestens investiert. Dass sich in der Region viele Menschen bereitfänden, sich für dieses wichtige Ehrenamt auch in den anderen Hilfs- und Rettungsdiensten mit großem Engagement einzusetzen, fand Schmidts hohe Anerkennung ebenso, wie von amtierendem Landrat Bernd Schnizlein und Neustadts Erstem Bürgermeister Klaus Meier "neben dem roten auch mit einem blauen Auge". Sie bewunderten die eindrucksvolle Zahl von 19 Junghelfern neben der 37 aktiven THW-Kräften mit bester Ausbildung und einem großen Erfahrungsschatz von vielfältigen Einsätzen.

Die Ehrengäste wünschten dem Mannschaftslastwagen, der mit moderner "einheitsspezifischer Ausstattung" ein 30 Jahre altes Fahrzeug ersetzt, "viele Übungen und wenig Einsätze". Minister Schmidt sprach dabei auch die "durch Terror verletzliche Infrastruktur" an, wovor die Region verschont bleiben möge. Landrat Schnizlein sprach von einer "Investition in die Sicherheit der Region und Zukunft des THW" und betonte die Bedeutung, bei Katastrophen sowie Not- und Unglücksfällen auf gut ausgebildete und ausgestattete Helfer zurückgreifen zu können.

Ganz hervorragende Organisation

Dass es nach dem Wegfall des Wehr- und Ersatzdienstes nicht leicht gewesen sei, ausreichend Kräfte für das Technische Hilfswerk zu rekrutieren, machte Bürgermeister Meier deutlich, der die ganz hervorragende Organisation des Ortsverbandes und dessen Jugendarbeit würdigte, für den im Gewerbegebiet ein optimaler Standort geschaffen worden sei. Über viel Anerkennung konnte sich der Ortsbeauftragte Johannes Wagner mit seiner stattlichen Mannschaft auch von den Landtagsabgeordneten Hans Herold und Harry Scheuenstuhl sowie Bezirksrat Ronald Reichenberg ebenso freuen, wie über das von den weiteren Hilfs- und Rettungsdienstes gewürdigte optimale Zusammenwirken.

Ein Fahrzeug dieser Größenordnung, mit dem sieben Kräfte ausrücken können, bezeichnete Referatsleiter Klaus Labitzke, Repräsentant des THW- Hauptamtes, als Wertschätzung für die im Ortsverband geleistete Arbeit und Zeichen an die Bevölkerung, welche Bedeutung dieser Organisation mit Einsätzen im In- und Ausland zukomme. Dass der Bund im Fünf-Jahres-Budget 100 Millionen Euro für Fahrzeuge Ausstattung bereitstelle, war sein Dank an die Bundespolitiker gerichtet.

Wurde der von Dekan Markus Schürrer und Pfarrer Christian Schäfer geweihte Mannschaftlastwagen vom Bund dem THW-Ortsverband übergeben, übereignete dieser einen vom Förderverein finanzierten Gabelstapler dem Bund, wie es Ortsvorsitzender ausführte. Er stattete den Förderern mit Stefan Beyer an der Spitze Dank für die erfahrene Hilfe ab und warb um "weitere Unterstützer", Bei einem fränkischen Imbiss gab es Gelegenheit, sich über den 1953 gegründeten und für den gesamten Landkreis zuständigen THW-Ortsverband Neustadt/Aisch zu informieren, dessen alleine 2016 in mehr als 10.000 Stunden geleistete Arbeit manchen Einen in der großen Gästeschar staunen ließ.

Harald J. Munzinger