"Höfebonus": Schnelleres Internet auf dem Land

NEUSTADT/AISCH - Von Melkrobotern bis hin zur Präzisionslandwirtschaft: Auch in den Ställen und auf den Äckern findet eine digitale Revolution statt. "Wir bewegen uns mit großen Schritten in Richtung Landwirtschaft 4.0", sagt Jürgen Dierauff, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

BBV-Kreisobmann Dierauff fordert Nachbesserungen beim Breitbandausbau in der Region. © Harald Munzinger



"Die Digitalisierung bietet uns Landwirten als Unternehmer vielfältige Möglichkeiten. Außerdem können so moderne Arbeitsplätze auf den Bauernhöfen für Männer und Frauen gesichert werden, die für Wertschöpfung in der Region sorgen und gleichzeitig Familie und Beruf unter einen Hut bringen können." Für die wirtschaftliche Entwicklung des gesamten ländlichen Raums und für alle Menschen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim biete die Digitalisierung großes Potenzial. "Damit wir diesen Weg überhaupt gehen können und nicht abgehängt werden, brauchen wir noch mehr Investitionen in den Ausbau der digitalen Infrastruktur", so BBV-Kreisobmann Dierauff. Der von der Bayerischen Staatsregierung zum 1. Juli 2017 geplante "Höfebonus" beim Breitbandausbau sowie die im Masterplan Bayern Digital angekündigte Glasfaserinitiative für ganz Bayern seien hier wichtige Schritte in die richtige Richtung.

Bei der Sitzung des BBV-Präsidiums im März 2017 hatte Albert Füracker (Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat) einen "Höfebonus" angekündigt, um eine bessere Erschließung von Einzelgehöften, Weilern und Streusiedlungen mit schnellem Internet zu ermöglichen. Das bayerische Förderprogramm zum Breitbandausbau werde damit durch ein wichtiges Programm für die Land- und Forstwirtschaft ergänzt. Dierauff: "Wir begrüßen dieses Programm als wichtige Maßnahme zur Stärkung des gesamten ländlichen Raums. Davon profitieren Bauernfamilien und alle Dorfeinwohner gleichermaßen." Eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung im ländlichen Raum sei unverzichtbar und müsse so selbstverständlich werden wie der Anschluss an die Wasser- und Stromversorgung, erklärt Dierauff weiter. "Wichtig ist, dass das Programm 'Höfebonus' nun zügig von den Gemeinden in unserem Landkreis beantragt wird und die Fördergelder auch wirklich in Anspruch genommen werden." Denn auch im Landkreis gebe es trotz der großen Anstrengungen, die beim Breitbandausbau von den Gemeinden bereits unternommen worden seien, "vielerorts noch erheblichen Nachholbedarf".

Der Bayerische Bauernverband hatte gegenüber der Bayerischen Staatsregierung gefordert, "dass die vielen weißen Flecken beim Breitbandausbau im ländlichen Raum zügig mit einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur erschlossen werden".