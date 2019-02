Hohe Versorgungsqualität

111 Millionen Euro für Strom- und Gasnetze im Netzgebiet

NEUSTADT/AISCH - Fast drei Millionen Euro gab die N-ERGIE im letzten Jahr für ihre Netze im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim aus. Der größte Anteil mit über 1,5 Millionen Euro floss in die Neuinvestition und den Unterhalt des Strom- und Erdgasnetzes. Darunter fallen die Gasversorgungsleitungen in Diespeck und Gollhofen.

N-ERGIE investierte 111 Millionen Euro wurden 2018 im Netzgebiet in Strom- und Gasnetze investiert © Harald Munzinger



Für die Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten investierte die N-ERGIE 2018 rund 420.000 Euro, zum Beispiel für das Baugebiet „Am Gänsweiher“ in Uehlfeld, das Baugebiet Eschenbach in Markt Erlbach sowie die Gasversorgung im Baugebiet „Weilerfeld“ in Marktbergel. Über 500.000 Euro flossen nach Auskunft des Unternehmens in die Umstellung von Freileitungen auf Erdkabel, worunter die Mittelspannungsleitung in Obernzenn fiel. Die Sanierung von Mittelspannungsleitungen und der damit einhergehende Austausch von Strommasten schlugen mit insgesamt 420.000 Euro zu Buche.

Investitionen stärken Versorgung im Netzgebiet

Im gesamten Netzgebiet flossen 2018 über 45 Millionen Euro in Neu- oder Ersatzbaumaßnahmen im Stromnetz. Dazu zählen unter anderem Nachrüstungen für mehr Vogelschutz, die Erdverkabelung von Freileitungen sowie die Integration der weiterhin wachsenden Anzahl von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie. Weitere rund 40 Millionen Euro gingen in den technischen Unterhalt von Anlagen zur Stromversorgung, etwa in die Instandhaltung von Umspannwerken, Trafostationen sowie Verteilnetzen. In ihre Erdgasnetze investierte die N-ERGIE 2018 über 25 Millionen Euro. Hierunter fällt neben der Instandhaltung von Hoch-, Mittel- und Niederdruckleitungen zum Beispiel die Erschließung von Neubaugebieten. Die Investitionen 2018 summieren sich auf 111 Millionen Euro für Strom- und Gasnetze. Mit umfangreichen und beständigen Investitionen sorge die N-ERGIE Aktiengesellschaft über ihr Tochterunternehmen, die Main-Donau Netzgesellschaft, laut Pressemitteilung „für ein hohes Maß an Versorgungsqualität in ihrem Netzgebiet“. Das mache sich bezahlt: „Die Versorgungsqualität im Netzgebiet der N-ERGIE liegt auf einem sehr hohen Niveau“. Entgegen dem bundesweiten Trend habe sie sich zuletzt sogar nochmals leicht erhöht, stellt N-Ergie im Jahresbericht fest: „Durchschnittlich knapp sieben Minuten mussten die Menschen im Netzgebiet 2017 aufgrund ungeplanter Ereignisse, etwa infolge von Unwettern, ohne Strom auskommen (2016: 6:59 Minuten / 2017: 6:54 Minuten). Die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung je angeschlossenem Letztverbraucher in Deutschland lag bei 15:08 Minuten, im Vorjahr bei 12:48 Minuten“.

Über 30.000 Kilometer Strom- und Gasleitungen

Das Stromnetz der Main-Donau Netzgesellschaft umfasst Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen und ist rund 27.000 Kilometer lang. Es erstreckt sich vom Würzburger Umland im Norden bis Eichstätt im Süden, sowie von Weikersheim im Westen bis nach Sulzbach-Rosenberg im Osten. Das Gasnetz umfasst Hoch-, Mittel- und Niederdruckleitungen und erstreckt sich über etwa 4.400 Kilometer.

