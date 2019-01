Homepage der "Gesundheitsregion Plus" wird ausgebaut

Bis zum Sommer soll die Homepage freigeschaltet werden - vor 20 Minuten

NEUSTADT/AISCH - "Informationsangebote auf einen Blick" wird ein neues Projekt der "Gesundheitsregionplus" bieten. Dieses soll die "Gesundheits- und Präventivangebote im Landkreis übersichtlich abbilden", wie Landrat Helmut Weiß den "weiteren Baustein in der wichtigen Arbeit für unser aller Gesundheit" vorstellte.

Mit Ideengeberin Stefanie Schindler (r.) freuen sich die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Susanne Hetzner, und "Datenbeauftragte“ Klara Scheuenstuhl (v. l.) über den von AOK-Regionalleiter Manfred Beuke an Landrat Helmut Weiß (Mitte) übergebenen Förderbescheid für das Projekt "Informationsangebote auf einen Blick“. © Harald Munzinger



Mit Ideengeberin Stefanie Schindler (r.) freuen sich die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Susanne Hetzner, und "Datenbeauftragte“ Klara Scheuenstuhl (v. l.) über den von AOK-Regionalleiter Manfred Beuke an Landrat Helmut Weiß (Mitte) übergebenen Förderbescheid für das Projekt "Informationsangebote auf einen Blick“. Foto: Harald Munzinger



Darum nimmt sich die "Gesundheitsregionplus“ seit 2015 unter der Geschäftsführung von Stefanie Schindler und in enger Kooperation mit dem Gesundheitsamt sowie weiteren Partnern mit vielfältigen Informationskampagnen – zuletzt mit der Seniorengesundheit im Fokus – an. Alle Angebote zu bündeln und damit eine bessere Übersicht über die Möglichkeiten der Prävention zu bieten, hat Schindler das Projekt angestoßen und in Kooperation mit der AOK Bayern entwickelt.

Alle Daten sammeln und "einpflegen"

Für die übergab der Regionalleiter Mittelfranken, Manfred Beuke, den Förderbescheid über 19.000 Euro, mit denen die AOK das Gesundheitsmanagement im Landkreis ein Jahr lang bei der „Optimierung der Homepage“ unterstützt. So konnte auch mit 16.000 Euro des Landkreises für die die „Gesundheitsregionplus“ eine spezielle Kraft eingestellt werden, die sich der „Gesundheitsangebote auf einen Blick“ annimmt. Eine Herkulesaufgabe für Klara Scheuenstuhl mit arbeitsintensiven Recherchen und dem Einpflegen aller wichtigen Informationen des Gesundheitswesens in eine Datenbank.

„Sinnvoll ist das Projekt nur, wenn die Daten aktuell und korrekt sind“, machte Landrat Weiß deutlich und betonte, dass es auch ihm persönlich sehr am Herzen liege, mit den „Informationsangeboten auf einen Blick“ die Gesundheitsversorgung der Menschen vor Ort zu verbessern. Dass man die AOK mit ihrem Förderangebot "Gesunde Kommune“ einen wertvollen Beitrag zur Realisierung des Projektes leiste, danke Weiß Regionalleiter Manfred Beuke.

Impuls von Stefanie Schindler

Der würdigte den Impuls von Stefanie Schindler für das Präventionsprojekt mit dem Ziel, die Homepage der "Gesundheitsregionplus" um eine Auflistung von "Gesundheitsdienstleistern" und einen Veranstaltungskalender in puncto präventive Gesundheitsangebote zu ergänzen. Gerne wolle man die Landkreisbevölkerung bei der Gesundheitsförderung zielführend unterstützen: "Das Projekt ist ein gutes Beispiel für das Präventionsmanagement der AOK Bayern", die großen Wert darauf lege, "dass passgenaue Gesundheitsmaßnahmen entwickelt werden, um den Gesundheitszustand aller Bürger im Landkreis zu verbessern".

Stefanie Schindler freute sich, mit der AOK Bayern einen starken Kooperationspartner für das Projekt gefunden zu haben, das auf der Suche nach kompetenter Hilfe bei allen Fragen der Gesundheitsvor- und -fürsorge ein verlässlicher Wegweiser sein soll, dem gerade außerhalb von Bürozeiten und Sprechstunden besondere Bedeutung zukomme. Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Susanne Hetzner, würdigte das Projekt als "schönen Erfolg für den Landkreis und die Region" ebenso wie das gute Zusammenwirken und "wunderbare Schnittmengen“ ihres Amtes mit der "Gesundheitsregionplus".

Bis zum Sommer soll die Homepage mit den "Gesundheitsangeboten auf einen Blick" freigeschaltet werden. Auch sie ist, wie alle Maßnahmen der Gesundheitsregion, bedarfsorientiert ausgerichtet, will alle in Frage kommenden Ansprechpartner einbinden, damit für größtmögliche Transparenz im Gesundheitswesen sorgen und soll die Gesundheitskompetenz stärken.

hjm